Somon Fırlatan Bu Tüp Geçitler Dünya'yı Kurtarabilir

Araştırmacıların geliştirdiği somon fırlatan tüp geçitler sayesinde balık göçleri de teknolojik hale geliyor. "Somon topu" olarak adlandırılan sistem sayesinde balıklar barajların üzerinden otomatik olarak fırlatılacak. Peki ya somon fırlatan sistem Dünya'yı nasıl kurtaracak?

Su yollarındaki barajlar gibi bazı mühendislikler insanlar için harika olabilir, ancak bu su yollarında yaşayan hayvanlar için o kadar da iyi değildir. Seattle merkezli Whooshh Innovations isimli şirket geliştirdiği "somon topu" sayesinde balıkların baraj yollarından geçmesini sağlayacak.

Somon topu sistemi -Hyperloop teknolojisine benzer şekilde- balıkların bariyerlerin etrafından suya geri dönmesine olanak sağlıyor. Whooshh Innovations'ın ürünü, balıkları konforlu ve aynı zamanda hızlı bir şekilde taşıyan uzun bir tüp içeriyor.

Somon fırlatan tüp geçitler nasıl çalışıyor?

Şirketin geçtiğimiz gün tanıttığı geliştirilmiş somon topu Whooshh Geçiş Portalı olarak adlandırılıyor. Balıklarla insan etkileşimini ortadan kaldıran bu sistemde; balık tüpün içine girdiğinde, bir yapay zeka tarafından analiz edilerek 18 adet yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekiyor.

FishL Recognition adı verilen bu yapay zeka, balığın büyüklüğünü ve türünü belirlemek için fotoğraflara bakara istilacı bir türden olup olmadığını belirliyor. Ayrıca balığın yaralanıp yaralanmadığını da söyleyerek tüpü daha güvenli hale getiriyor. Tüm bunlar sadece birkaç saniye içinde gerçekleşiyor ve sistem tarafından tanınan balık, yapay zeka sonuçlarına göre uygun tüpe yönlendiriliyor.

Bu sistem sadece biyologların su içerisinde ne tür balıkların bulunduğunu takip etmelerine izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda sistemin istenmeyen türlere karşı koymasını sağlayacak. Örneğin; istilacı bir balık türü tespit edilirse barajın üzerinden taşınmak yerine, basitçe (bir kapı aracılığıyla) barajın altındaki nehre veya daha sonra toplanmak üzere bir ağa yönlendiriliyor.

Whooshh Geçiş Portalı halihazırda somonların British Columbia'daki Fraser Nehri'ni tıkayan bir heyelan üzerinden geçmesi amacıyla kullanılıyor. Şu anda Illinois Nehri'nde popüler olan istilacı Asya sazanını çıkarmak için de testlerin devam ettiğini belirtmek gerekiyor.

Yukarıdaki videoyu izleyerek balık geçidine bakabilir ve sistemin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla detay alabilirsiniz. Tüp balık geçidi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.