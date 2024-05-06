Netflix'ten Gelen E-Postalara Dikkat Edin: Her An Dolandırılabilirsiniz!

Gerek teknolojinin gerekse yapay zekanın inanılmayacak noktalara gelmiş olması internet dünyasında hayatımızı kolaylaştırırken, öte yandan bazı risklerle de karşılaşmamızı daha kolay bir seviyeye çıkarabiliyor.

Özellikle internet üzerinden gerçeğe oldukça yakın mailler, mesajlar atılması kullanıcıların bu tuzağa düşmesini kolaylaştırıyor. 9to5Mac, geçtiğimiz günlerde bu dolandırıcılıklara bir yenisinin daha eklenmiş olduğunu söyledi.

Sahte Netflix E-Postasına Sakın Tıklamayın

Ortaya çıkan görüntülere göre dolandıcılar şu an Netflix adına insanlara mail gönderiyor. Mailde kullanıcılara "Değerli müşterimiz, Netflix hesabınızın süresi doldu!" şeklinde bir bilgi mesajı yer alıyor.

Gönderilen e-postanın devamında ise şunlar yazıyor: "Ancak sadakat programımızın bir parçası olarak artık 90 gün boyunca ücretsiz olarak uzatabilirsiniz." Bu bilginin altında ise "Ücretsiz uzat" butonu yer alıyor.

Bu butona tıklayanlar ise ne yazık ki tüm kişisel verilerini bu dolandırıcılara kaptırmış olabiliyor. Özellikle kredi kart bilgilerinin alınıyor olması, bu noktada maddi anlamda da oldukça yüksek tutarlarda dolandırılmanın önünü açıyor.

Netflix ise zaten genel olarak kredi/banka kart numaraları, banka hesap detayları ve hatta Netflix şifrelerini mail veya mesaj üzerinden hiçbir zaman istemediklerini ve istemeyeceklerini dile getiriyor. Olası bir durumda ise bu e-postaların ekran görüntüsünün [email protected] adresine iletilmesi isteniyor.