Virgin Hyperloop Ultra Hızlı Seyahatler İçin İnsanlı Testlere Başladı

ABD'li ulaşım şirketi Virgin Hyperloop ultra hızlı seyahatler için insanlı testlere başladı. Dünyada bir ilki gerçekleştiren şirket, ortalama 172 kilometre hıza sahip Pegasus kapsülünü iki şirket çalışanıyla test etti.

Virgin Hyperloop şirketi ilk kez ultra hızlı ulaşım sistemini insanlarla test ettiğini duyurdu. Las Vegas'ın dışında bir çölde yer alan DevLoop test pistinde yapılan testin, saatte 172 kilometre hıza ulaşarak aslında beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz. Ancak Virgin Hyperloop, parkurun sadece 500 m uzunluğunda olduğunu ve bundan dolayı kapsül hızının sınırlandırıldığını söylüyor.

Ultra hızlı seyahatler için ilk insanlı test

Virgin Hyperloop'un ilk iki yolcusu, baş teknoloji sorumlusu Josh Giegel ve yolcu deneyimi başkanı Sara Luchian oldu. Şirketin yüksek hızlı kapsülünün saatte 100 mil (172 km / s) hıza ulaştığı aktarıldı. İlk defa insanlı olarak gerçekleştirilen bu yüksek hızlı yolculuk testinin yapıldığı DevLoop test pisti ise 500 metre uzunluğunda ve 3,3 metre çapında.

ABD'li şirket, bu pistte 400'den fazla test gerçekleştirdiğini, ancak bugüne kadar insan yolculara asla yer vermediklerini söylüyor. Virgin Hyperloop'un CEO'su açıklamasında, “Şu anda bahsettiğimiz seyahate kimse yaklaşamadı" dedi ve şöyle devam etti: “Bu, tam ölçekli çalışan bir hyperloop projesidir ve içinde insanlar olabilecek şekilde tasarlandı. Hiçbir şirket bunu yapmaya yaklaşmadı."

Virgin Hyperloop ilerleyen dönemde şehirleri birbirine bağlayan sistemler inşa etmeyi öngörüyor. Giegel, gelecekteki ticari sistemlerin 25 ila 30 kişi kapasiteli bölmelere sahip olacağını ve Virgin Hyperloop'un saatte on binlerce yolcu taşımayı planladığını söyledi. Hyperloop sistemleri yer üstünde veya yer altında çalışabilir, ancak şu ana kadar şirket yer üstü projelere odaklandı. Yerin altında tünel açmak zaman alıcı ve pahalı olabilir.

Ticari bir ultra hızlı ulaşım sistemini kurmadan önce birçok engelin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Virgin Hyperloop'un bir sonraki projesi olan Batı Virginia'daki 500 milyon dolarlık tesis için hala yeterli para bulunmuş değil.

Ayrıca CEO Jay Walder, tesisteki kapsüllerin 965 km / saate ulaşmadığını doğrulasa da, şimdilik kapsül hızının ne kadar olduğunu paylaşmayı reddediyor. Ultra hızlı ulaşım sisteminin 2025 veya 2026'da onaylanacağına ve yaklaşık on yıl içerisinde insanlı hyperloop projelerini görebileceğimize inanıyor.