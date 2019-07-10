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  4. Son Yapılan Araştırmalara Göre Bilgisayar Oyunları Yaratıcılığı Artırıyor

Son Yapılan Araştırmalara Göre Bilgisayar Oyunları Yaratıcılığı Artırıyor

Fatmanur Demir
Fatmanur Demir - | Oyun

Bilgisayar oyunlarının yaratıcılık üzerindeki etkisi yıllardır konuşulan bir konu. Bununla ilgili olarak Iowa Eyalet Üniversitesi yeni bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre belli türlerdeki bilgisayar oyunlarını oynamak kişilerin yaratıcılık düzeylerini arttırıyor.

Araştırmacılar bilgisayar oyunları ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi ölçmek için Minecraft oyununu ele aldılar. Bildiğiniz gibi Minecraft’ta oyuncular tamamen yeni bir dünya inşa ediyor. Oyundaki bu yaratma sürecinin etkileri sadece oyunla sınırlı kalmıyor. Oyunu oynadıktan sonra da oyuncuların yaratıcılık seviyesi artmaya devam ediyor.

Minecraft’ın oyunculara sağladığı avantajlardan biri hiçbir kısıtlama koymadan oyuncuların diledikleri gibi oynamalarına izin vermesi. Oyunda istediğiniz kadar yapı oluşturup bunları istediğiniz kadar karmaşık hale getirebilirsiniz. Minecraft, oyuncuların yaratıcılıklarını artırsa da aslında ortada istisna yaratan bir durum da var. Araştırmaya katılanlar arasından oyunu nasıl oynamaları gerektiği söylenen kişilerin, herhangi bir talimat olmadan oynayanlara göre yaratıcılık düzeyleri daha düşük ölçüldü.

Tabii ki yaratıcılıktaki artış sadece Minecraft oyunu ile sınırlı değil. Oyuncuların yaratıcılıklarını artırabilecek herhangi bir oyun da olabilir. Araştırmacıların açıklamalarına göre, oyunda yer alan ve en ufak bir yaratıcılık bile kişinin yaratıcılık düzeyinde, oyun oynamayan kişilere göre artış yaratabiliyor. Buna oyunda karakter yaratmak gibi süreçler de dahil.

Iowa Eyalet Üniversitesi’den Psikoloji Profesörü Douglas Gentile araştırmayla ilgili olarak, “Yaratıcılığı tetikleyen şey sadece Minecraft değil. Oyunu oynamayı seçmenin de bunun üzerinde etkisi var” açıklamalarında bulundu.

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ETİKETLER: yaratıcılık Minecraft