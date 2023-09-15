Song of Nunu: A League of Legends Story'nin Çıkış Tarihi Açıklandı!

Riot Forge'un yeni oyunu Song of Nunu: A League of Legends Story'nin çıkış tarihi yeni bir duyuruyla açıklandı. Oyunun fiyatı da belli olurken, ön sipariş avantajları da ortaya çıktı.

Song of Nunu: A League of Legends Story Çıkış Tarihi

Riot Forge Tequila Works'ün geliştirdiği hikâye odaklı macera oyunu Song of Nunu: A League of Legends Story'nin 1 Kasım 2023'te PC ve Nintendo Switch platformları için çıkış yapacağını duyurdu. Oyun diğer oyun konsolları için ilerleyen süreçte çıkış yapacak.

Song of Nunu: A League of Legends Story Fragmanı

Song of Nunu: A League of Legends Story Fiyatı

Song of Nunu: A League of Legends Story artık dijital mağazalardan ön siparişle 299,00 TL karşılığında satın alınabilir durumda. Oyunu ön siparişle alanlar bonus hediye olarak bir dijital sanat kitabına da sahip olacak.

Song of Nunu: A League of Legends Story Collector's Edition

Bunun yanı sıra bir adet Willump pelüşü, bir adet poro pelüşü, bir adet Song of Nunu sanat kitabı, dört adet Freljord kartpostalı, beş adet koleksiyonluk mineli rozet, bir adet koleksiyonluk poster ve bir adet açılır diorama içeren fiziksel Collector's Edition sürümü de 99,99 $ karşılığında merch.riotgames.com adresinden alınabilecek. Ayrıca Collector's Edition sürümünü edinenlere stoklarla sınırlı olarak Nunu pelüş şapkası hediye edilecek.

Song of Nunu: A League of Legends Story Konusu

Song of Nunu: A League of Legends Story, oyuncuları LoL'ün en çok sevilen şampiyonlarından iki yakın dost Nunu ve Willump'la unutulmaz bir yolculuğuna çıkaracak. Oyuncular sert fırtınalar, vahşi kurtlar ve efsunlarla dolu ayaz kesmiş bir diyar olan Freljord'da dere tepe demeden yürüyecek, tırmanacak ve kızakla kayacak. Ayrıca donmuş bölgelerde ilerlemek için zekâlarını konuşturacak ve buzun altında yatan gizemleri açığa çıkaracak.

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