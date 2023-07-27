Riot Games'in League of Legends Dövüş Oyunu Yakında Oynanabilir Olacak!

League of Legends dövüş oyunu Project L'in henüz bir çıkış tarihi ya da doğru düzgün bir ismi yok ancak kendi başınıza oynama şansına sahip olmanız uzun sürmeyecek.

Çünkü Riot Games'in, dövüş oyunlarına yeni bir soluk kazandıracağı Project L, EVO 2023'te oynanabilir olacak. Dünyanın en büyük dövüş oyunu turnuvası etkinliği 3 - 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve Project L'nin orada görünmesi, oynaması ücretsiz 2v2 oyunun ilk kez halka açılacağı anlamına geliyor.

Demo sadece dört karakterle sınırlı olacak: Ahri, Ekko, Darius ve henüz duyurulmamış dördüncü bir şampiyon. Görünüşe göre Jinx ve Illaoi de dâhil olmak üzere Project L için onaylanan diğer şampiyonlar henüz bu süreç için tam olarak hazır değil.

Project L, EVO 2023'te Oynanabilir Olacak

EVO 2023 duyurusu, baş yapımcı Tom Cannon'ın oyunun 2v2 co-op desteklediğini doğruladığı yeni bir Project L geliştirme günlüğü videosunun yayınlanmasının ardından geldi.

Rivera, Project L'nin "1v1, 2v2 ve hatta 2v1 eşleşmeleri destekleyeceğini" söylerken, solo oyuncuların takımlarındaki her iki şampiyonu da kontrol edebileceklerini de belirtiyor.

Project L şimdiye kadar oyunun gelişim süreci hakkında yalnızca yıllık güncellemeler alıyordu ancak şimdi Evo 2023'te bir demonun mevcut olması, Riot Games'in bu yeni oyununun güncelleme hızının artmaya başlayabileceğini gösteriyor.

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