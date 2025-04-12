Beklenen İlgiyi Görmedi! Sony, Bir Pazardan Çekiliyor!

Oyun pazarından film ve televizyon sektörüne, müzikten kamera teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Sony, yalnızca bir elektronik markası olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Fakat son gelen bilgilere göre Japonya merkezli şirket, 8K televizyon üretmeyi durduruyor. Peki neden?

Sony, 8K TV Üretimini Durdurdu

Ultra HD'nin yerini alması beklenen 8K teknolojisi, beklentileri karşılayamadı. Bunun en büyük nedeni yalnızca gerçek 8K içeriklerde etkileyici bir performans sunmasıydı. Daha düşük çözünürlüklü içerikler 8K'ya ölçeklendirilmeye çalışıldığında ise görüntüde netlik kaybı ve bozulmalar yaşanıyordu. Bu sebeple hiçbir zaman ilgi görmedi.

Sony ise 8K’ya yönelik düşük ilgiye daha fazla kayıtsız kalamadı ve radikal bir karar aldı. Gelen bilgilere göre şirket, 8K TV üretimini tamamen durdurma kararı verdi. Bu kararla birlikte 75 ve 85 inçlik Bravia XR Z9K modelleri, yalnızca elde kalan stoklar bitene kadar satışta olacak. Stoklar tükendiğinde ise yerlerine yeni bir 8K model gelmeyecek.

Aslında Sony, PS5 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle birlikte 8K TV satışlarında bir canlanma yaşanmasını umuyordu. Ancak yeni nesil oyun konsolu da beklenen etkiyi yaratmadı ve kullanıcılar 8K çözünürlüğe hala mesafeli kaldı. Böylece şirketin bu pazardaki son umudu da boşa çıkmış oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.