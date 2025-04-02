Sony'nin Akıl Almaz İsteği YouTube'a "Buna Para Mı Ödenir?" Dedirtti

YouTube, sahte film fragmanları üreten kanallara karşı harekete geçti. Son günlerde özellikle Screen Culture ve KH Studio gibi popüler kanallara yönelik sert önlemler alıyordu.

Sözü geçen kanalların, yapay zeka kullanarak ya da çeşitli sahneleri birleştirerek gerçekte var olmayan filmler için fragmanlar ürettiği tespit edilmişti. Ancak işin ilginç yanı, bu sahte fragmanlardan bazı büyük film stüdyolarının kazanç sağladığı iddiasıydı.

Sony de bu iddiaları duymuş olacak ki bu kazançtan kendine pay çıkarmak istedi.

O Kadar Gerçek ki Sosyal Medyada Viral Oldu

Deadline tarafından yürütülen bir araştırma, söz konusu kanalların, resmi olarak duyurulmamış filmler için fragmanlar yayınladığını ortaya çıkardı. Bunlar arasında bir Superman filmi için üretilmiş sahte bir fragman ve oyuncu kadrosu tamamen hayali olan bir James Bond fragmanı bulunuyor.

Hatta bu içeriklerden bazıları tamamen yanlışlıkla ana akım medya tarafından gerçekmiş gibi paylaşıldı.

YouTube'un kurallarına göre, yanıltıcı ve tekrarlayan içerikleri paylaşmak yasak. Bu nedenle platform, adı geçen kanalları YouTube Ortaklık Programı'ndan çıkardı. Bu da artık bu kanalların içeriklerinden reklam geliri elde edemeyeceği anlamına geliyor. Ancak kanal sahipleri, YouTube'un kararına itiraz etme hakkını elinde tutuyor.

Stüdyolar Telif Atmak Yerine Para İstiyor

Olayın daha dikkat çekici kısmı ise bazı büyük film stüdyolarının bu sahte fragmanları kaldırmak yerine, onlardan gelir elde etmek istemesiydi. Deadline'ın araştırmasına göre, Warner Bros. Discovery ve Sony gibi dev stüdyolar, YouTube'a bu videolardan elde edilen reklam gelirlerinin kendilerine aktarılması yönünde taleplerde bulundu.

Yani sahte fragmanları durduramadıkları bir yana, sahte içerik üreticilerinin kazancını da kendine çekmeye çalışıyor. Tabii konuyla ilgili açıklama yapmak söz konusu olunca ne Warner Bros. Discovery ne de Sony başı çekti.