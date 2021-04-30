Sony Akıllı Telefon Sektöründen Yıllar Sonra Kar Etti

Sony akıllı telefon pazarından yıllar sonra kar etti. Yıllar önce akıllı telefon sektörüne hızlı bir giriş yapan ve kendine has bir hayran kitlesi toplayan Sony, sonraki yıllarda rakiplerinin gerisinde kalmıştı. İki yıl kadar önce küçülmeye giden Sony'nin akıllı telefon departmanı, bu sene başarıya ulaştı.

Yakın zaman önce finansal çeyrek raporlarını açıklayan Sony, mücadele ettiği sektörlere dair detayları paylaştı. Yatırım toplantısında konuşan Sony yetkilileri, uzun yıllar sonra telefonlardan kar ettiklerini duyurdular. 2021'in ilk çeyreğinde 400 bin kadar akıllı telefonu mağazalara gönderdiklerini aktaran yetkililer, bir önceki çeyrekle ilgili satış rakamlarını da dile getirdiler. Açıklamaya göre Sony, geçtiğimiz tatil döneminden bu yana 1 milyondan fazla akıllı telefon satmayı başardı.

Hatırlayacağınız üzere Sony, telefon tarafında küçülmeye gittiğinden bu yana zarar açıklıyordu. Daha doğrusu telefon satışlarından üç yıldır kar edemeyen Sony, 1 milyonluk satış sonrasında ilk defa artıya geçmiş oldu.

Sony Akıllı Telefon Pazarıda Artıya Geçti

FY20 olarak adlandırılan, Nisan 202 ile Mart 2021 arasındaki dönemi kapsayan 2020 finansal yılı boyunca 2.9 milyon telefon satan Sony, önemli bir başarı yakalamış oldu. Buna rağmen şirket, geçtiğimiz finansal yılda ise 3.2 milyon adet telefonu sahipleriyle buluşturmuştu.

Bir önceki seneye göre daha düşük satış yapmasına karşın şirket, kar elde etti. Yine yapılan açıklamada belirtildiği şekilde telefon pazarından 2017 finansal yılından bu yana kar elde edilemiyordu.

Elde edilen karın arkasında ise telefon üretim maliyetlerinin düşürülmüş olması olarak gösterildi. Artık daha ucuza telefon mal edebilen Sony, böylece departmanını artıya geçirdi. Akıllı telefonlarla birlikte Sony'nin telefon tarafına bağlı şekilde çalışan Electronics Products & Solutions (EP&S) isimli şirket de kar alınmasında önemli katkılar yaptı.

Tüm bu satış artışı ve telefonlardan kar elde edilmesine rağmen, Sony için işler henüz düzelmiş görünmüyor. Yapılan yatırımcı toplantısında, telefon satışından artıya geçilmiş olmasına rağmen akıllı telefon üretim departmanının yılı zararda kapattığı belirildi. Açıklamaya göre 2021'in ilk çeyreğinde Sony Telefon, 14.12 milyar yen (129 milyon dolar) zarar etti. Elde edilen toplam para 646 milyon dolar civarında kalırken, giderler ise 680 milyon civarına yaklaştı.