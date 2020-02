Sony Xperia 1 II, Xperia 10 II ve Xperia Pro Özellikleri ve Fiyatı

Sony, düzenlediği online etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Sony Xperia 1 II, Xperia 10 II ve Xperia Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Sony, 2020 akıllı telefonlarını Mobil Dünya Kongresi (MWC) Barcelona etkinliğinde tanıtacaktı ancak etkinlik COVID-19 Coronavirüsü salgını nedeniyle iptal edilince online etkinlik düzenlemek zorunda kaldı. Sony Xperia 10 II (Xperia Ten Mark Two olarak okunuyor) Snapdragon 665 işlemcili orta sınıf akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkarken, Sony Xperia 1 II (Xperia One Mark Two olarak okunuyor) Snapdragon 865 işlemci ve 4K OLED ekranlı şirketin ilk 5G hazır amiral gemisi telefonu.

Sony Xperia 1 II Teknik Özellikleri

Sony Xperia 1 II, 6.5 inç OLED panele sahip. 21:9 CinemaView ekran, 4K HDR çözünürlük ve Motion Blur Reduction (90Hz yenileme hızına sahip panellere benzer deneyim) teknolojisini veriyor. Ekran ve telefonun arka tarafı Gorilla Glass 6 katmanlarıyla korunuyor. Önceki model gibi Xperia 1 II, IP68 sertifikasına sahip. Snapdragon 865 işlemciden güç alan telefon kablosuz şarj destekleyen 4000 mAh batarya ile geliyor. 8GB RAM 256GB dahili depolama ile gelen telefon arkasında ZEISS markalı üçlü kamera sistemi karşımıza çıkıyor. Çift PD AF ve OIS özellikli 12 megapiksel 1/1.7” Exmor ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığı ve çift PD AF özellikli 12 megapiksel ultra geniş lens ve OIS, 3x zoom, f/2.4 diyafram, PD AF özellikli 12 megapiksel telefoto kameradan oluşuyor. Son olarak daha hızlı odaklama için bir 3D iToF sensör bulunuyor.

Sony Xperia 1 II, Sony’nin Alfa kamera serisinde bulunan fotoğraf çekim özelliklerini sunuyor. Xperia 1 II, artık hayvanları algılayabilen Eye AF (göz izleme otomatik odaklama) özelliğine sahip. Seri çekim modunda 20fps çekimi destekliyor. Telefon 60fps’ye kadar AF/AE ölçme özelliğine sahip. Fotoğraf ve profesyonel videolar çekerken elle (manuel) kontrol sunan Photo Pro ve Cinema Pro uygulamaları mevcut. Xperia 1 II’de de 8 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Telefonda çift önden atışlı (front-firing) hoparlörler bulunuyor. 360 Reality Audio AI motoru ile ses çıkışı sağlanıyor. Parmak izi okuyucusunun yana konumlandırıldığı telefonda önceki modelde bulunmayan 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor.

Sony Xperia 10 II Teknik Özellikleri

Sony Xperia 10 II, 6 inç OLED ekrana sahip. Ekran paneli 21:9 CinemaWide formatında ve full HD+ çözünürlüğü destekliyor. 4GB RAM’e sahip olan telefon, güç seviyelerini ayarlayarak pil ömrünü iyileştirmeye yardımcı olan Xperia Adaptif Şarj teknolojisini destekleyen 3600 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun ön ve arka tarafları Gorilla Glass 6 panellerle korunuyor. IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip. Önde 8 megapiksel selfie kamerası bulunurken, arkada dikey hizalanmış üç kamera bulunuyor. PDAF özellikli 12 megapiksel ana kamera, 16mm odak uzunluğuna sahip 8 megapiksel ultra geniş lens, 2x zoom yapabilen 8 megapiksel telefoto sensörü, arka kamera sistemini oluşturuyor. Telefon ayrıca kablolu kulaklıklardan vazgeçemeyenler için sevindirecek bir detaya sahip; Evet, 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Telefonun parmak izi sensörü yanda bulunuyor.

Sony Xperia Pro Özellikleri

Bu model tanıtılmadı ancak Sony’nin Xperia Pro adında gelişmiş bir telefon üzerinde çalıştığını öğrendik. 6GHz altı ve mmWave 5G ağları aracılığıyla 5Gbps veya daha yüksek hızlarda yayın yapma cihazı olarak kullanılabilecek profesyonel bir çözüm olacağı söyleniyor. Xperia Pro, Sony Alpha fotoğraf makineleriyle sorunsuz entegrasyon sağlayacak. Özellikleri henüz bilinmiyor ancak Xperia 1 II’de bulunan ekran ve kameraları kullanacağı onaylandı. Xperia Pro, iyi bir tutuş sağlayacak sağlam bir gövdeye sahip olacak. Telefonun diğer özellikleri arasında 512GB depolama alanı, özelleştirilebilir kısayol donanım tuşu ve HDMI portu bulunuyor.

Sony Xperia 1 II, Xperia 10 II ve Xperia Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Sony, Xperia Pro, Xperia 1 II ve Xperia 10 II akıllı telefonun fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin net bir bilgi paylaşmadı. Xperia 10 II ve Xperia 1 II’nin 2020 ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. ABD’de Xperia 1 II’nin 4G modeli satışta olacak, Avrupa’da 5G versiyonu satın alınabilir olacak.