Sonunda Beklenen Oldu: Dev Telefon Üreticisi, Yarıştan Çekiliyor!

Kamera ve oyun dünyasında güçlü bir konuma sahip olan Sony, akıllı telefon pazarında da Xperia markasıyla yer alıyor. Şirket her yıl yeni amiral gemisi modeller çıkararak rekabette kalmaya çalışıyor. Ancak gelen son bilgiler, Sony’nin akıllı telefon tarafında işlerin pek yolunda gitmediğini gösteriyor. Görünüşe göre teknoloji devi, kan kaybetmeye devam ediyor.

Sony, Akıllı Telefon Pazarına Veda Ediyor

Aslında Sony için bu gelişmeler sürpriz değil. Uzun süredir şirketin akıllı telefon pazarından çekileceği konuşuluyordu. Firma, ABD’de telefon satışlarını tamamen durdurdu. Hatta geçtiğimiz yıl tanıtılan Xperia 1 VI modeli ABD pazarına hiç sokulmadı.

Bir zamanlar Japonya’nın en büyük beş telefon üreticisinden biri olan Sony, bugün o unvanını da kaybetmiş durumda. Son yıllarda hem global pazarda hem de anavatanında ciddi şekilde geri plana düştü. Şimdi ise gelen son bilgiler, Avrupa için de veda sinyalleri veriyor.

Sony, bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada Xperia telefonlarının Finlandiya’da artık doğrudan satılmayacağını duyurdu. Bu da Avrupa’daki ilk resmi geri çekilme adımlarından biri olarak görülüyor. Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi diğer büyük pazarlarda da Xperia 1 VII gibi yeni amiral gemisi modellerin stokları tükenmiş ya da satıştan tamamen kaldırılmış durumda.

Üretimi de Başkasına Verdi

Sony, orta segment akıllı telefonlarını zaten uzun süredir kendisi üretmiyor ve bu işi başka firmalara yaptırıyordu. Ancak yakın zamanda amiral gemisi modellerinin üretimini de dış kaynaklara devretmeye başladı. Bu hamle de aslında Sony’nin akıllı telefon pazarından adım adım uzaklaştığının en net göstergesi. Şirket, artık bu alanda kendi üretim zahmetine bile girmiyor.

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