Sony'nin Yeni Amiral Gemisi Parçalarına Ayrıldı! İşte Detaylar

Sony yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VII'yi geçen ay tanıttı. Çinli YouTube kanalı WekiHome telefonun nasıl söküleceğini anlatan kapsamlı bir video yayınladı ve böylece cihazın donanımları gözler önüne serildi.

6.5 inç LTPO OLED ekrana sahip olan telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alıyor ve 12 GB RAM ile geliyor. 5000 mAh bataryanın yanı sıra 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Sony Xperia 1 VII Parçalarına Ayrıldı

Videonun dili Çince olsa da, YouTube'un altyazı özelliğini kullanarak Türkçe altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Tabii videonun profesyonellere yönelik olduğunu ve bu tarz videolardan yola çıkarak herhangi bir tamir işlemine kalkışmamanız gerektiğini belirtmeliyiz.

Birçok telefon ile benzer şekilde cihazı sökme işlemine arka kapaktan başlanıyor. Xperia 1 VII'de iki ortam ışığı sensörü bulunuyor ve bunlardan birisi cihazın arka tarafında yer alıyor. Bu sayede sadece ekrana vuran ışığa göre değil telefonun arkasındaki ışığa göre de ekran parlaklığı ayarlanıyor.

Cihazın RAM'leri Samsung tarafından, depolaması çipleri ise Hynix tarafından üretilmiş. Hoparlörler ve titreşim motoru Xperia 1 VI'dakilere çok benziyor. Mikrofon deliği yanlışlıklı SIM iğnesinin sokulması nedeniyle zarar görmemesi için L şeklinde bir tasarıma sahip.