Sony Umudunu Kesti: PlayStation 5 Satışlarında Sert Düşüş!

Sony, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Açıklanan rapor, hem mevcut durumu hem de önümüzdeki yıla dair finansal beklentileri net bir şekilde ortaya koyarken, firmanın yönünü de gösterdi. İşte detaylar!

PS5 Satışları Geriliyor: Sony, Umudu Oyunlara Bağladı

Sony'nin paylaştığı raporun en dikkat çeken kısmı, PlayStation 5’in satış performansıydı. Bugüne dek toplam 77,8 milyon PS5 konsolu sevk edildiği belirtilirken, bu rakam son çeyrekte sadece 2,8 milyon arttı. Geçen yıl aynı dönemde 4,5 milyon satış gerçekleştirilmişti. Yıl bazında bakıldığında da benzer bir düşüş var. 2023'te 20,8 milyon PS5 satılırken, 2024'te bu rakam 18,5 milyona geriledi.

Sony, PlayStation satışlarının 2025'te daha da düşmesini bekliyor. Ancak şirketin planı bu kaybı yazılım satışlarıyla telafi etmek. Özellikle 2 Ekim'de çıkacak olan Ghost of Yotei gibi oyunların etkisiyle yazılım tarafının gelirlerinin artması hedefleniyor. Ayrıca diğer geliştiricilere ait oyunlar ve bu oyunlara ait ek içerikler de Sony’nin gelir beklentisini yukarı çekiyor.

Bir diğer önemli veri ise PlayStation Network kullanıcılarında görüldü. Aylık aktif kullanıcı sayısı bir yılda yüzde 5 artarak 124 milyona ulaştı.

Sony, PlayStation 5 satışlarında güç kaybetse de oyun satışları ile gelirlerini artırmayı hedefliyor. Ancak firmanın bu yönelimi başarılı olamazsa şirketi kaderi değişebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.