Sony Hisselerinde 10 Milyar Dolar Düşüş Yaşandı: Peki Neden?

Teknoloji devinin bu yıl için öngörülen PlayStation 5 satış tahminini düşürmesinin ve bu yıl birinci parti stüdyolardan PlayStation 5 özel oyunu gelmeyeceğinin açıklanmasının ardından Sony'nin hisseleri geçen hafta 10 milyar dolar değer kaybetti.

Finansal analistlere göre bu duyuru daha büyük bir sorunu gizliyor. Jefferies hisse senedi analisti Atul Goyal'a göre Sony'nin önümüzdeki mali yılda 25 milyon PS5 satışı öngörüsünü 21 milyona düşürmesi şirketin hisse senetlerinin düşmesine neden olsa da bu hareket teknoloji devindeki daha büyük bir sorunun sadece bir belirtisi.

Goyal, Sony'nin hisselerindeki bu düşüşün konsol satış öngörüsünden ziyade şirketin oyun işletme marjındaki düşüşten kaynaklandığını söyledi. Bilmeyenler için işletme marjı, bir kuruluşun tüm işletme maliyetleri karşılandıktan sonra elde ettiği kârı ifade eder.

Sony, PS5 Oyunlarının Geliştirme Maliyetlerini Azaltmak İstiyor

CNBC'ye göre Sony'nin oyun sektöründeki faaliyet marjı geçen çeyrekte %6'nın biraz altında gerçekleşti. Bu, 2022'deki %9'dan belirgin bir şekilde daha az. Goyal ayrıca 2022'nin başlangıcından önce Sony'nin marjlarının önceki dört yıl boyunca %12 ve 13 civarında olduğunu da sözlerine ekledi. Analist, marjlardaki bu düşüşü "son derece hayal kırıklığı yaratan" bir eğilim olarak nitelendirdi.

Özellikle ilginç olan ise dijital satış ve ek içerik gelirlerinin "tüm zamanların en yüksek seviyesinde" olması. Bu, Sony'nin kârlı bir oyun bölümü işletmesine rağmen, bunun aynı zamanda şirkete büyük miktarda yatırıma da mal olduğu anlamına geliyor.

Tokyo merkezli oyun danışmanlık şirketi Kantan Games'in CEO'su Serkan Toto'ya göre bu azalan marj, potansiyel kârlar üzerinde "önemli bir etkiye" sahip olan oyun yapım maliyetlerindeki artıştan kaynaklanıyor.

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios'un eski başkanı Shawn Layden, 2020 yılında PS5 döneminin daha da maliyetli bir geliştirme sürecine yol açacağını söylemişti.

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