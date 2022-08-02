Sony, Microsoft'un Activision Anlaşmasını Eleştirdi!

2022'nin başlarında Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın aldığını açıklaması, oyun dünyasını karıştırmıştı. Tam 70 milyar dolar ödeyerek ünlü oyun firmasını satın alan Microsoft, sektördeki diğer firmalar tarafından tekel oluşturmakla suçlanmıştı. Satın almayla ilgili İngiltere'deki rekabet kurumuyla başı dertte olan Microsoft'a bir eleştiri de ezeli rakibi Sony'den geldi.

İki firma satın alma girişimi hakkında anlaşsa da uluslararası bir anlaşma olması sebebiyle ülkelerin rekabet kurumlarında da satın almaya onay gelmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere, satın alma girişimini incelemek için bir komisyon kurmuştu. Hukuki olarak onay alınması gereken ülkelerden bir diğer olan Brezilya ise girişimin sonuçlanabilmesi için üçüncü taraflardan görüş istedi. İddiaya göre görüşüne başvurulan markalardan biri olan Sony, Microsoft'un piyasadaki çoğu oyun firmasını satın alarak bir tekel oluşturduğunu ve Xbox Game Pass uygulamasının oyun sektörü için büyük tehlikeler barındırdığını düşünüyor.

Sony: "Call of Duty'ye Karşı Bir Rakip Oluşturamayız"

Sony yetkilileri Activision-Blizzard'ın sahip olduğu bazı markaların sektörde tek başına söz sahibi olduğuna dikkat çekti. Call of Duty serisini örnek veren Sony, bu markayla yarışacak bir oyun serisi yaratmalarının mümkün olmadığını itiraf etti. Sony'ye göre Call of Duty markası öylesine popüler ki direkt olarak oyunla alakalı olmayan konsol seçimine dahi etki edebiliyor. Firma en büyük üçüncü taraf yayıncılardan oldukları Call of Duty markasının konsollarından engellenmesi durumunda büyük para kaybı yaşayacaklarını iddia ediyor.

Ayrıca firma Xbox Game Pass abonelik hizmetini de eleştirdi. Kendileri gibi birinci elden oyun geliştiren ve yayıncılara ödemelerini peşin yapan bir şirketin Game Pass gibi bir uygulamayla yarışamayacağını belirten firma, Microsoft'un sunduğu abonelik hizmetinin rekabet karşıtı olduğunu düşünüyor. Sony'ye göre Xbox Game Pass'in Activison-Blizzard gibi dev markaların oyunlarını da bünyesine katarak büyümeye devam etmesi, oyunların kalitesini düşürebilir.

Microsoft'un satın alma girişimi sonrasında tartışmalar ve hukuki süreç devam ederken bazı teknoloji yorumcuları Sony'nin bu konuda iki yüzlü davrandığını düşünüyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde Destiny 2'nin geliştirici firması Bungie, Sony tarafından satın alınmıştı. Uzmanlara göre iki büyük firmanın rekabeti sırasında en büyük zararı orta ölçekli yayıncı ve oyun firmaları görecek.