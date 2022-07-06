Microsoft-Activison Anlaşması Soruşturmaya Takıldı

Oyun dünyasının en sevilen yöneticileri arasında yer alan Phil Spencer'ın gelişiyle oyun tarafında büyük bir dönüşüme giden Microsoft, geride bıraktığımız 2 senede sektörün bilindik oyun markalarını bir bir almaya başlamıştı. Bu satın alımlar içerisinde en ilgi çekenlerden biri 69 milyar dolar tutarındaki Activision anlaşması olmuştu. Fakat İngiltere'de anlaşma hakkında açılan bir soruşturma, satın alımın önüne taş koyabilir.

World of Warcraft, Diablo ve Call of Duty gibi serilerle ünlü olan Activision Blizzard, 18 Ocak 2022 tarihinde Microsoft tarafından satın alınmıştı. Microsoft çoktan Xbox Game Pass için Activision oyunlarını getirmeye hazırlanmışken bu kararından hızlıca dönmek zorunda kalabilir.

Son günlerde oyun sektöründe Microsoft'un ardı ardına yaptığı satın alımların sonuç olarak bir tekelleşmeye sebep verebileceği sıkça konuşulan bir konu. Rakiplerine göre üye sayısını ve kar marjını katlayarak artıran Microsoft, bazı kurumlara göre serbest piyasanın rekabet ortamını bozdu.

Xbox Game Pass'e Activision Blizzard Oyunları Gelmeyebilir!

İngiltere'de hizmet veren Rekabet ve Piyasalar Kurumu, anlaşmayla ilgili antitröst iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada, "Birleşik Krallık'taki herhangi bir pazarda veya pazarlarda mal veya hizmetler için rekabetin önemli ölçüde azalmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmek için satın alma araştırılacak" ifadesine yer verildi.

Şimdilik Microsoft tarafından yaşanan son gelişmelerle ilgili bir açıklama gelmedi. Eğer araştırma Microsoft aleyhine sonuçlanırsa bazı Activision oyunları Xbox Game Pass'e gelmeyebilir. Microsoft, satın alma işlemini Haziran 2023'e kadar bitirmek istiyordu. Fakat araştırma sebebiyle bu pek mümkün görünmüyor.