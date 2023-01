Oyunculara Büyük Şok: Sony, Microsoft ve Nintendo E3'te Olmayacak!

IGN'in yeni bir raporuna göre Nintendo, Sony ve Microsoft, Haziran ayında gerçekleşecek ve her yıl düzenli olarak düzenlenen E3 etkinliğine katılmayacak.

E3, 2022 yılında uzun yıllar aradan sonra ilk kez gerçekleşmemişti ve 2023 yılında etkinliğin Los Angeles'ta yüz yüze bir konferans olarak geri dönmesi planlanıyor. Keza birçok kişi üç büyük konsol üreticisinin 13-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte yer alarak geçmiş yıllardaki gibi büyük bir etkinlik hissi yaratacaklarını umuyordu ancak IGN'in haberine göre durum böyle değil.

Başka bir açıdan bakıldığında ise bu tamamen beklenmedik bir durum değil. Sony ilk kez 2019'da E3'e katılmamıştı ve o zamandan beri de etkinliğin bir parçası olmadı. Microsoft geçen hafta bu yaz Los Angeles'ta bir etkinlikte yer alacağını söyledi ancak E3'ten bahsetmedi. Nintendo ise kendi duyurularını ve tanıtımlarını dijital olarak gerçekleştirdiği için fiziksel olarak etkinlikte bulunmayı kayda değer görmüyor olabilir.

E3 Etkinliği Eski İhtişamını Kaybediyor

Fuar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'ın çıkışından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşeceğinden, Nintendo etkinliğe katılmayarak hayranlarının dikkatini yılın en büyük oyunlarından biri olabilecek bu oyunda tutmak isteyebilir.

E3 yıllardan bu yana giderek küçüldükçe oyun yayıncılarının büyük duyurularını yapmaları için başka dijital etkinlikler ortaya çıkmaya başladı. Şu anda bunlar arasında en önemlisi, her ikisi de Geoff Keighley tarafından sunulan The Game Awards ve Summer Game Fest.

E3'ün bu tarz markaları da kaybetmesiyle etkinliği daha ne kadar sürdürebileceği belirsiz ancak görünen o ki diğer her şey gibi etkinliklerde yerini dijital dünyaya bırakıyor.