Sony, Yeni Bir Girişime İmza Attı: Otomatik Oyun Oynama Özelliği Yolda!

Teknoloji devi Sony, PlayStation kullanıcılarının oyun keyfini mükemmelleştirmeye kararlı. Gündeme yeni gelen bir Sony patenti biz oyun severlerin yenilik heyecanına ortak oldu.

Sony amiral gemisi markalarından PlayStation ve onun yegane kitlesi biz oyun severlerin ilgisini çekecek yeni bir atılımla karşımızda. PlayStation konsollarında oynadığımız oyunların çoğu zevkle oynadığımız bölümlerin yanı sıra dakikalarca bitmek bilmeyen sıkıcı bölümlere de ev sahipliği yapabiliyor.

İşte Sony yeni patenti yapay zeka destekli otomatik oynatma özelliğiyle bu durumun farkında olduğunu gösterdi.

Yapay Zeka Artık Oyunları Bizim Yerimize Oynayacak

Yapay zeka destekli otomatik oynatma özelliğiyle Sony, oynamak istemediğimiz bir bölümü otomatik olarak geçmemizi sağlayan yeni bir patent aldı.

Bu patenti ilginç kılan bir diğer nokta ise yapay zekanın sizin oyunu oynayış tarzınıza dair doneleri toplayarak oyunu klasik ve tekdüze bir oynayışla devam ettirmektense sizin oyunun önceki bölümlerinde katettiğiniz tarzınızı taklit etmesi.

Yapay zekanın hayatımıza bu denli girdiği dünyamızda oyunların bundan mahrum kalacağını düşünemeyiz ancak Sony'nin bütün kullanıcılarını bu özellikle tanıştırıp tanıştırmayacağıysa bir soru işareti.

Sony'nin özelliği hala bir patent aşamasında tutması bilinmezlikleri beraberinde getiriyor. PlayStation 5 Pro'ya geleceği hakkındaki dedikodulara rağmen bizce PlayStation 6 ile birlikte kullanıcılara ulaşmasını beklediğimiz bu yeni özellik kullanıcıların önce oyunda biraz vakit geçirmelerini bekleyip topladığı verilerle aktive olabilir.