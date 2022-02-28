Sony Oyunlarda Işın İzleme Performansını Artırmak İstiyor!

PlayStation mimarı Mark Cerny tarafından yakın zamanda yayınlanan bir patent, Sony Interactive Entertainment'ın video oyunlarında ışın izleme performansını "hızlandırmak" istediğini öne sürüyor. İşte detaylar!

Sony Işın İzleme Performansını Artırmak İstiyor

Aslen Ağustos 2021'de başvurusu yapılan ve geçen hafta yayınlanan patent, bir Twitter kullanıcısı tarafından bulunmuş ve Video Games Chronicle tarafından PlayStation 5 patenti olarak rapor edilmişti. Ancak Digital Foundry buna itiraz ediyor ve dosyanın şu anda PS5'te olmayan donanımı tanımladığına inanıyor. Yine de Sony, gelecekte PlayStation platformlarında ışın izlemeyi daha iyi hale getirmeye çalışıyor olabilir.

Dosyalamada anlaşılır bir şekilde çok fazla teknik jargon var ancak bunun özü, Sony'nin yeni yönteminin ışın izleme hızını "önemli ölçüde" artıracağına inanması. Bir Digital Foundry üyesi ResetEra'da bu patentin şu anda PS5 konsollarında kullanılmayan bir donanıma dikkat çektiğini dile getirdi ve bazı kullanıcılar Sony'nin bir çeşit PS5 Pro ile tekrar gündem yaratabileceğini vurguladı.

PS4'ün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra internet dedektifleri tarafından PS4 Pro ile ilgili çok sayıda patent keşfedilmişti, bu yüzden bu olasılığı görmezden görmek saçma olur. Bundan yaklaşık bir yıl sonra güncellenmiş bir PS5 görürsek kişisel olarak şaşırmam. Gelelim ışın izleme teknolojisine. Bilmeyenler için ışın izleme (ray tracing), gerçek dünyada ışığın ne şekilde hareket ettiğini göz önünde bulundurarak bir sahnenin görüntüsünü çizen bir grafik oluşturma yöntemidir.

Ancak bu yöntemde işlemler gerçek yeryüzündeki yolun tersini izler. Gerçek dünyada ışık ışınları bir ışık kaynağından çıkar ve nesneleri aydınlatırlar. Işık, nesnelerden yansır ya da şeffaf nesnelerin içinden geçer. Yansıyan ışık gözümüze ya da kamera merceğine çarpar. Yansıyan ışık ışınlarının çoğu bir gözlemciye erişmediği için bir sahnedeki ışınları izlemek sonsuza dek sürebilir.

Bir yüzeye ışığın gelmesini engelleyen başka bir yüzey varsa, ışığın ulaşamadığı yüzey gölgede kalmış olur. Gölge testi için, kesişim noktasından ışık kaynağına yollanan ışınlar ile diğer nesnelerin kesişimleri araştırılır. Eğer kesişim tespit edilirse yüzey gölgelenir. Gölgelemenin gerçekleşmesi için, test için gönderilen ışından elde edilen kesişim noktası ile testi yapılan yüzey arasındaki uzaklığın, yüzeyin ışık kaynağına olan uzaklığından daha küçük olması gerekir.

Işın izleme yöntemi hem görünmeyen yüzeylerin kaldırılması, hem de renk değerlerinin belirlenmesine ilişkin çözümler sunar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.