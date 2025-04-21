Sony PlayStation 5'in En Büyük Kusurunu PS5 Pro ile Gidermiş!

Sony, birkaç ay önce tanıttığı PlayStation 5 Pro hakkında yeni bilgiler paylaştı. Türkiye'de yaklaşık 40 bin TL'den başlayan konsolun sadece teknik özelliklerinin farklı olmadığının altını çizen şirket yetkilileri, sıvı metal soğutma sistemindeki değişiklik ile PS5'in en büyük sorununu nasıl çözüldüğünü anlattı.

Sony PlayStation 5 Pro ile Sıvı Metal Felaketini Böyle Engelledi!

Günümüzde oyun konsolları kuşkusuz hiç olmadığı kadar güçlü. Ancak bu performans artışı bazı ısı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Sony'nin PlayStation 5 ile bu soruna çözümü ise oldukça etkileyici oldu. Soğutma sisteminde ısı iletkenliği oldukça yüksek bir madde olan sıvı metal kullanan şirket, böylelikle sistemin daha kolay soğutlabilmesini sağladı.

Ancak sıvı metal de mükemmel bir malzeme değil. Yapısı gereği akışkan ve elektrik iletkenliği yüksek olan bu madde, sızması durumunda sisteminizde bir faciaya neden olabilir. Tam da bu nedenle Sony, konsollarını düşmeye karşı yatay kullanmanızı ya da dik koymak için aparat almanızı tavsiye ediyordu.

Ancak şirketin paylaştığı bilgilere göre PlayStation 5 Pro'daki değişiklikler bu ve daha birçok sorunu ortadan kaldırdı. PS5 Pro’nun mekanik tasarım ekibi lideri Shinya Tsuchida, yeni konsolda sıvı metal uygulamasının daha kararlı hale getirildiğini belirtti.

Tsuchida, "Orijinal PS5’te yalıtım üzerine uzun süre araştırma yaptık. PS5 Pro’da temel yapı aynı kalsa da, sıvı metalin uygulandığı bölgeye ince oluklar ekleyerek soğutma performansını stabilize ettik" dedi. Sony, yeni konsolda daha büyük bir soğutma fanı ve yeniden tasarlanan fan kanatları sayesinde ısı dağılımının daha verimli hale geldiğini açıkladı.

Bu değişiklikler PS5 Pro’nun performansını artırırken, kullanıcıların sıvı metal sızıntısı endişelerini de ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu sayede kullanıcılar konsollarını sızıntı tehlikesi olmadan istediği şekilde konumlandırabiliyor. Ancak hatırlatmakta yarar var ki sıvının olduğu bir sistemde daima sızıntı riski de vardır.

Bu nedenle siz yine de konsolunuzu devrilmeyecek şekilde konumlandırmaya özen gösterin.