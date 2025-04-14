PlayStation 5 Satın Almak Hayal Oldu! Sony'nin Başka Çaresi Kalmadı

Oyun dünyasının göz bebeği PS5, beklenmedik bir zamla gündeme düştü. Görünen o ki oyun oynamak bile artık "lüks" sınıfına girecek, zira ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifeleri ve bizzat kendisinin yaptığı "Bundan hiçbir ülke kurtulamayacak" çıkışı yüzünden insanların düşünceleri bu yöne doğru evriliyor.

Sony, dijital versiyonun fiyatını İngiltere'de 430 Sterlin, Avrupa'da ise 500 Euro'ya çıkardı. Kararın arkasında yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları olduğu belirtildi. Ülkemiz de sınırlar içinde olduğundan bu zamlardan nasibini alabilir.

Tüketiciye Nasıl Fatura Yansır?

PS5'e gelen zam, özellikle dijital oyun tutkunlarını vurdu. Sosyal medyada "Artık konsol hayal oldu" tepkileri yükselirken, ikinci el piyasasına ilginin artması bekleniyor. Peki çözüm ne? Uzmanlar şöyle diyor:

Üreticiler maliyet artışını dengelemek için farklı pazarlara yönelebilir. Örneğin Sony'nin standart PS5 modeline zam yapmaması, diskli versiyona olan talebi artırabilir.

Ayrıca Çin dışındaki Hindistan, Vietnam gibi üretim merkezleri ön plana çıkabilir. Ancak tüm bu senaryolar kısa vadede tüketicinin cebini yakacak gibi duruyor.

Teknoloji Devleri Trump'ın Vergilerinden Etkileniyor

Trump'ın "karşılıklı vergi" politikası, tüm teknoloji sektörünü sallıyor. Tıpkı Sony'nin etkilendiği gibi diğer şirketlerin de etkilenip zam yapma ihtimalleri tıpkı domino etkisi gibi kapıda belirdi. Örneğin Apple'ın yeni iPhone modellerinin fiyatının iki katına çıkabileceği konuşulurken, UBS analistleri iPhone 16 Max'in 2.150 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Japon hükümeti ise ABD ile masaya oturmaya hazırlanıyor ama Başbakan Ishiba, "Kimseye büyük tavizler verecek değiliz" diyerek tavrını en baştan ortaya koydu.

Öte yandan ABD'nin cep telefonu ve laptoplara getirdiği vergi ertelemesi, teknoloji hisselerini bir nebze nefes aldırdı ama Trump'ın gözü yükseklerde ve yakın zamanda inecek gibi durmuyor...