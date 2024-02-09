Sony PlayStation 5 Türkiye Fiyatları Belli Oldu: Beklenen Daha Ucuz!

Bildiğiniz gibi bir süre önce Sony, PlayStation Türkiye operasyonlarını durdurmuştu. Sonrasında PlayStation Türkiye distribütörlüğünü Bilkom'un üstlendiği açıklanmıştı.

Ocak ayında Bilkom'un distribütörlüğünün belli olmasının ardından PlayStation 5 stokları Türkiye'ye girmeye başlamıştı. En yeni Slim modelleri, Vatan üzerinden satışa girmişti.

Slim modellerin disksiz sürüm fiyatı 32.299 TL, diskli sürüm fiyatı ise 32.499 TL olarak karşımıza çıkmıştı. Disk konusundan sadece 200 TL'lik bir farkla kullanıcıya sunulması da dikkat çeken detaylardan biri olmuştu.

Sony PlayStation 5 Türkiye Fiyatları

Slim modellerden sonra diğer PlayStation modellerinin de zamanla Türkiye'ye gelmesi ve satışa çıkması bekleniyor. Mesut Çevik'in X üzerinden paylaştığı gönderide birkaç gün içerisinde PS 5'i teknoloji mağazalarında görmeye başlayacağımız yazıyor.

Aynı zamanda Bilkom'un getirdiği PS 5'lerin fiyatlarını da aktardı. Verilen bilgilere göre fiyatlar şu şekilde:

PS 5 diskli sürüm fiyatı : 28.000 TL

: 28.000 TL PS 5 dijital versiyon : 25.000 TL

: 25.000 TL Gamepad: 3.000 TL

Sony Playststion 5 Türkiye fiyatları ile ilgili güzel haberler geliyor.



Bugün yarın teknoloji marketlerde göreceksiniz.



Bilkom’un getirdiği Playstation 5’lerin;

Diskli fiyatı 28000TL,

Dijital versiyon 25000TL olacak, Gamepad 3000TL.



Beklenenden iyi geldi bana :)



Sizce nasıl? — Mesut Çevik (@mesutcevik) February 8, 2024

Bu tweet sonrasında kitlenin ikiye bölündüğünü söylesek yeridir. Çünkü şu an halihazırda online alışveriş sitelerinde fiyatların daha uygun olduğunu görmek mümkün. Ancak belirtmek gerekir ki bu online sitelerde bulunan cihazlar Sony Türkiye garantili değiller.