Sony'den PlayStation 6 Sürprizi: Yeni El Konsoluyla Birlikte Gelecek!

Uzun yıllar boyunca taşınabilir el konsolları pazarında Nintendo ile zirveye oynayan Sony, özellikle PSP serisiyle bu alanda büyük bir başarıya imza atarken, sınırlı özelliklere sahip PS Portal'ın ardından pazardaki popülerliğini kaybetmeye başlamıştı.

Son gelen haberler ise, Sony'nin bu durumu tersine çevirmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Aktarılanlara göre şirket, merakla beklenen PlayStation 6 ile birlikte tamamen yeni bir taşınabilir el konsolunu da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Taşınabilir PlayStation 6, PS5 Oyunlarını Çalıştırabilecek

Güvenilir kaynakların aktardığına göre Sony, yeni taşınabilir el konsolunu PlayStation 6 ile eş zamanlı olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin, geçmişte büyük ilgi gören PSP serisinin izinden giderek, mobil oyun pazarının en güçlü cihazlarından biri olması bekleniyor.

İddialar, cihazın sahip olacağı güçlü donanım sayesinde PS5 oyunlarını herhangi bir ek optimizasyona gerek kalmadan sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini gösteriyor. Yani geliştiricilerin el konsolu için özel bir oyun sürümü hazırlamasına gerek kalmayacak. Performans açısından ise cihazın Xbox Series S seviyesinde bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

Sızdırılan bilgilere göre taşınabilir konsol, AMD’nin özel olarak geliştirdiği yeni bir işlemciden güç alacak. Bu işlemcinin, PS6’ya kıyasla daha düşük işlem gücüne sahip olacağı ancak aşırı ısınmayı önlemek amacıyla düşük voltajlı ve enerji tasarruflu şekilde optimize edildiği ifade ediliyor.

Peki siz yeni taşınabilir PS6 konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...