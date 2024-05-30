Sony'nin Bugüne Kadarki En Kârlı Konsolu Açıklandı: Aktif Kullanıcı Sayısı Şaşırtıyor!

Sony, yeni yayınladığı verilerle birlikte PlayStation'ın aktif kullanıcı sayısı başta olmak üzere gerçekleştirdiği satış rakamlarını ve daha fazla ayrıntıyı paylaştı. İlerleyen dönemde Sony Interactive Entertainment'a atanacak CEO'lar Hermen Hulst ve Hideaki Nishino, yeni bir sunum yayınladı.

Yayınlanan yeni sunumda ise Sony'nin Oyun ve Ağ hizmetleriyle ilgili önemli rakamları sektörle paylaştı. Paylaşılan veriler şaşırtıcı olsa da Sony'nin her geçen gün mevcut kazancını artırdığı ve kullanıcı sayısının da yükselişte olduğunu göz önüne seriyor.

Sony Aktif PlayStation Kullanıcı Sayısını Açıkladı

Sony ilk olarak, çıkışından bu yana en karlı olan projesinin PlayStation 5 olduğunu açıkladı. 10 milyar dolarlık gelir sağladığı projeyi ise 8 milyar dolar ile PlayStation 4 takip ediyor.

Orijinal PlayStation ise 3 milyar dolar, PlayStation 2 ise şirkete 2 milyar dolar zarar ettirdi. Güncel kar durumunda PlayStation 3'ün yaşattığı kayıp ise 4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Kazanç ve kayıp raporunun ardından Sony, 30 Nisan tarihi itibariyle PS5 ve PS4'ü 49 milyon kullanıcının aktif olarak kullandığını açıkladı. Aylık 97 milyon PlayStation kullanıcısının olduğunun da belirtilmesi, bu sayının yarısının hala PS4 kullanıyor olduğunun altını çizdi.

PlayStation Plus aboneleriyle ilgili paylaşılan verilerde ise yüzde olarak 2022'den 2023'e kadar artış yaşandığı belirtiliyor. Premium abonelerin sayısı %17'den %19'a arttı ve ekstra yeni üye sayısı da %13'ten %16'ya yükseldi.