Escape From Tarkov Mobile Geliyor! Ana Oyundan Çok Farklı Olacak

Escape from Tarkov'u telefonda birebir oynamayı bekliyorsanız bilmeniz gereken küçük bir ayrıntı var. Battlestate Games'in geliştirdiği mobil oyun, ana FPS oyununu akıllı telefonlara doğrudan aktarmayacak. Aynı evrende geçecek yapımda ana oyundan çok daha farklı bir açıda göreceğiz.

Tarkov Mobile Nasıl Bir Oyun Olacak?

Yeni mobil oyun Tarkov, üçüncü şahıs ve yukarıdan kamera açısıyla oynanacak. Temel oynanış ise Escape from Tarkov gibi extraction türüne dayanıyor. Eğer ana oyunu oynamadıysanız türden kısaca bahsetmekte fayda var. Extraction olarak adlandırdığımız bu tür, tehlikeli bölgelere girip ganimet toplamaya ve hayatta kalarak çıkış noktasına ulaşmaya dayanıyor.

Buyanov, oyunu tarif ederken Escape from Duckov, Zero Sievert ve Scavland gibi yapımları örnek gösteriyor. Ne yazık ki şimdilik oynanışa dair tek bilgi bakış açısı gibi detaylarla sınırlı. Görevler, silah çeşitliliği ve benzeri ayrıntılar hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Tarkov Mobile Ne Zaman Çıkacak?

Battlestate Games, mobil oyunun ilk MVP sürümlerini hazırlamış durumda. MVP'yi oyunun temel özelliklerini deneyebileceğimiz ilk oynanabilir sürüm olarak düşünebilirsiniz. Nikita Buyanov, 2027 yılında oyun hakkında duyuru yapmayı beklediklerini söyledi. Kesin çıkış tarihi ise henüz belli değil. Yani 2027 için şimdilik bir tanıtım beklentisi var ama piyasaya sürüleceği tarih net değil.

Battlestate Games, Başka Hangi Oyunlar Geliştiriyor?

Tarkov Mobile dışında iki proje daha hazırlık aşamasında. Bunlardan biri, Escape from Tarkov evreninde geçen tek oyunculu bir oyun. Diğeri ise Guncyclopedia. İkincisinde Tarkov evrenindeki silahları inceleyip farklı kombinasyonları deneyebileceğiz. Doğrudan yüksek tempolu çatışmalara girmeye dayanan bir oyun olarak görmeyin. Daha çok Tarkov'daki silahları incelemek isteyenlere hitap ediyor.

Nikita Buyanov'un Rant Gaming isimli yeni şirketinde de Fragmentary Order geliştiriliyor. Buyanov, oyunun yakında oynanabilir aşamaya geleceğini belirtti. Battlestate Games'in ana projesi Escape from Tarkov'da ise ikinci PvP sezonunun Aralık ayında başlaması ve 2027'nin başlarına kadar sürmesi planlanıyor.

Editörün Yorumu

Tarkov Mobile'ın bir FPS oyunu olmamasının oyuncularının beklentilerini tamamen değiştireceğini düşünüyorum. Genel olarak olumsuz bir karar olarak karşılanacağı kanaatindeyim. Ama bana soracak olursanız, yeni mobil oyunda bilgisayardaki kontrollerin birebir aktarılması yerine ayrı bir oynanış sunulması daha yerinde hamle.

Özellikle Escape from Tarkov'un yoğun çatışmalarına ve karmaşık kontrollerine alışmakta zorlanan oyuncular için bu mobil sürüm daha iyi bir başlangıç imkânı sağlayabilir. Tabii, ana oyunun atmosferi yine de yansıtılmalı. Evet, yukarıdan bakış açısı ve üçüncü şahıs bakış açısı ile sınırlı olması, oynanışı büyük ölçüde etkileyecektir ama bu, atmosferi yansıtmak için bir engel olmayacaktır.