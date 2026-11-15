GTA 6'yı Tamamen Bitirmek Beklenenden Çok Daha Uzun Sürebilir

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda açık dünya türündeki GTA 6'nın oynanış süresi açıklığa kavuştu. Böylece yıllardır merakla beklenen GTA 6 kaç saat sürecek sorusu yanıtlandı.

GTA 6'nın Ana Hikâyesi Kaç Saat Sürecek?

GTA 6'nın hikâyesinin bölümlere ayrılmış bir yapıda ilerleyeceği söyleniyor. İddiaya göre oyun beş farklı bölümden oluşacak ve yaklaşık 100 görev içerecek. Bu görevlerin tamamlanması için 50 saat gerekecek. Görevlerde geçirilen zaman oyuncunun becerisine ve ilerleme hızına göre değişebilecek.

Rockstar Games'te geliştirme başkanı ve eş stüdyo yöneticisi olarak görev yapan Rob Nelson, The New York Times'a verdiği röportajda şubat ayında GTA 6'yı yaklaşık 80 saat oynadığını açıkladı. Ana senaryonun yanında hikâyenin gidişatını etkileyen bazı isteğe bağlı hedefleri de tamamladığını söyleyen Nelson, kahve içmek, egzersiz yapmak, insanlarla etkileşime girmek ve oyun dünyasında farklı etkinliklere katılmak gibi günlük rutinlere de zaman ayırdığını belirtti.

GTA 6'da Bütün Başarımları Açmak İçin Neler Yapılacak?

En iyi açık dünya oyunları arasına katılmaya hazırlanan GTA 6'da oyuncuların bütün başarımları açabilmesi için bazı rastgele gelişen oyun içi olayları da tamamlaması gerekecek. Bu hedefler, her oyuncunun aynı koşullarla karşılaşmaması nedeniyle toplam oynayış süresini değiştirebilir.

Haritadaki 170 farklı vahşi hayvan türünü bulup incelemek de oyunun tamamlanması gereken hedefleri arasında yer alıyor. Bu sistem, Red Dead Redemption 2'deki hayvan inceleme mekanizmasına benziyor. Oyuncuların farklı türleri bulup incelemesi ve oyun içindeki kayıtlarını tamamlaması gerekecek.

GTA 6'yı Tamamen Bitirmek Kaç Saat Sürecek?

GTA 6'daki tüm içerikleri tamamlamanın yaklaşık 200 saat süreceği tahmin ediliyor. Bu tahmin, GTA 5'in yüzde 100 tamamlanması için gereken sürenin iki katından daha fazla. Karşılaştırma yapmak gerekirse Red Dead Redemption 2'nin bütün içeriklerini tamamlamak yaklaşık 196 saat sürüyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. PC sürümünün ise 2027 yılının şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada GTA 5'in de PC platformuna geç geldiğini belirtelim. Oyunun konsol sürümü 2013'te, PC sürümü ise 2014'te çıkmıştı.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın 200 saate yaklaşan tamamlanma süresi, oyunun sunduğu içeriklerin ne kadar fazla olabileceğine dair fikir veriyor. Rockstar'ın oyuncuları yalnızca ana hikâyeye bağlı kalmadan oyun dünyasını keşfetmeye teşvik etmesinin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Yine de bütün başarımları açmak veya haritadaki her ayrıntıyı keşfetmek herkesin ilgisini çekmeyebilir.