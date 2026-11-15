Chery'nin Güncel Fiyat Listesi: 180 Bin TL İndirim Var!

Chery'nin güncel araba fiyatları belli oldu. Türkiye'de şu anda Mevcut modeller arasında Tiggo 8 ve Tiggo 7 bulunuyor. Bu arabalar birden fazla sürüm ile birlikte satılıyor. Fiyatlar, sürümden sürüme farklılık gösteriyor. Bu arada Tiggo 7için Kasım ayına özel bir kampanya mevcut. Peki, Chery otomobiller kaç TL'ye satılıyor?

Chery Tiggo 7'nin Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat İndirim Miktarı Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.180.000 TL 1.999.900 TL 180.100 TL Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.652.000 TL 2.580.000 TL 72.000 TL Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.720.000 TL - -

Chery Tiggo 7'nin Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT, Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT ve Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT olmak üzere üç farklı sürümü bulunuyor. Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT için 2 milyon 180 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya kapsamında 1 milyon 999 bin 900 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 180 bin 100 TL indirim yer alıyor.

Otomobilin Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü 2 milyon 652 TL'ye satılıyor. Bu sürüm kampanya kapsamında 2 milyon 580 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani bu sürümde 72 bin TL indirim mevcut. Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü ise 2 milyon 720 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Chery Tiggo 7'nin Özellikleri Neler?

Multimedya ve Dijital Gösterge Ekranı: 24,6 inç

24,6 inç Maksimum Güç: 145 HP

145 HP Maksimum Tork: 275 Nm

275 Nm Hızlanma (0-100 km/sa): 10,8 saniye

10,8 saniye Hava Yastığı: 7 adet

7 adet Bagaj Hacmi: 484 L

484 L Kör Nokta Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Destekliyor. Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Destekliyor. Akıllı Uzun Far Asistanı: Destekliyor.

Destekliyor. Kapı Açma Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Chery Tiggo 8'in Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Tiggo 8'in yalnızca Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü mevcut. Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü 2 milyon 790 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu otomobil için şu anda bir kampanya mevcut değil. 275 Nm tork üretebilen otomobilde kör nokta uyarı sistemi ve kapı açma uyarı sistemi dahil olmak üzere pek çok özellik de bulunuyor.

Chery Tiggo 8'in Özellikleri Neler?

Dijital Gösterge Paneli: 10,25 inç

10,25 inç Multimedya Ekranı: 15,6 inç boyut ve 1440 x 2560 piksel çözünürlük

15,6 inç boyut ve 1440 x 2560 piksel çözünürlük Maksimum Güç: 145 HP

145 HP Maksimum Tork: 275 Nm

275 Nm Hızlanma (0-100 km/sa): 10,8 saniye

10,8 saniye Hava Yastığı: 9 adet

9 adet Bagaj Hacmi: 889 L

889 L Kör Nokta Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Destekliyor. Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Destekliyor. Akıllı Uzun Far Asistanı: Destekliyor.

Destekliyor. Kapı Açma Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Editörün Yorumu

Chery Tiggo 7, Ocak-Ekim 2026 döneminde en çok satılan arabalar listesinin 18. sırasında yer almıştı. Bu otomobil Ocak-Ekim 2026'da 11 bin 804 satış adedine ulaşmıştı. Bu otomobil için şu anda bir kampanya mevcut. Otomobil, bu kampanya sayesinde daha uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü kampanya sayesinde 2 milyon 180 bin TL yerine 1 milyon 999 bin 900 TL'ye satılıyor. Tiggo 8 içinse şu anda bir kampanya bulunmuyor.