Beklenen Haber Geldi: Sony, PlayStation Plus Aboneliklerine Zam Yapacak!

Son zamanlarda PlayStation Plus abonelik fiyatlarına zam geleceği gündemdeydi. Hatta bir oyuncu gelecek zamlardan korktuğu için 27 yıllık PlyaStation Plus aboneliği satın almıştı. Ancak yine de gelecek zammın ne kadar olacağı kesin olarak bilinmiyordu.

Herkesin üzülerek beklediği o haberi bugün Sony duyurdu. Buna göre abonelik tabanlı oyunların fiyatlarına dünya genelinde zam gelecek. Peki bu zam, abonelik kategorilerine ne kadar etki edecek? İşte haberimizin devamı...

6 Eylül'de Fiyatlar Artacak!

Sony'nin duyurusuna göre 6 Eylül'de yapılacak zam, 12 aylık aboneliklerde uygulanacak. Ayrıca fiyat artışından Essential, Extra ve Premium (Türkiye’de Deluxe) dahil olmak üzere tüm abonelik kategorileri etkilenecek.

Dünya genelinde uygulanacak zammın Türkiye'deki fiyatlara olan karşılığı dolar kuruna göre değişiklik gösterecek. Henüz PS Plus Türkiye fiyatları güncellenmese de ABD fiyatlarındaki artışın yüzde 33 oranında gerçekleştiği görülüyor.

Bir hafta sonra gelecek PlayStation Plus abonelik zamları şu şekilde:

Yıllık PS Plus Aboneliği Eski Fiyat Zamlı Fiyat Essentials $59,99 $79,99 Extra $99,99 $134,99 Premium $119,99 $159,99

Peki siz de diğer oyuncular gibi yeni gelecek zamlardan şikayetçi misiniz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdan paylaşabilirsiniz.