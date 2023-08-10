Bir PlayStation Oyuncusu Zamlar Yüzünden 27 Yıllık Abonelik Aldı!

Son zamanlarda artan enflasyon değerleri yüzünden her şeyde olduğu gibi oyunlara da ciddi miktarda zam geldi. Hatta Xbox Game Pass'e çok yakın zamanda yeni bir zam yapıldı. Bu durumdan son derece rahatsız olan oyuncular zamlara tepki gösterdi.

Bu konudaki en dikkat çekici haber ise bir oyuncunun zamlardan korktuğu için 27 yıllık PlayStation Plus aboneliği alması oldu. Sosyal medyada birçok yorum yapıldı ve oyuncunun bu hareketini mantıklı veya saçma bulan birçok insan oldu.

27 Yıllık Abonelik Kaç Türk Lirası Eder?

"kutsaltoprak" kullanıcı adına sahip bir kullanıcı, 27 yıllık abonelik aldığını X'te (eski adıyla Twitter) paylaştı. Sonradan pişman olmaktan korktuğu için aboneliği satın aldığını açıkladı.

27 yıllık PlayStation Plus aboneliği 12.420 liraya denk geliyor. Game Pass'e %166 oranında bir zam geldi. Eğer gelecek günlerde PlayStation Plus'a da buna benzer bir oranda zam gelirse kullanıcının 27 yıllık aboneliğinden edeceği kâr yaklaşık 20.500 Türk lirası olacak.

Kullanıcının bu kadar uzun senelik abonelik satın almasını bazı kişiler doğru bulmadı ve saçma olduğunu dile getirdi. Bazıları ise paylaşımın altına çok mantıklı bir hareket olduğunu, gelecek günlerde işlerin zamlar yüzünden daha da zorlaşacağını söyledi.

Her ne kadar zamların ne oranda olacağını bilmesek de ortalama bir tahmin yürütebiliyoruz. Yalnızca oyun sektöründe değil, tüketiciler tüm alanlarda artık toptan satın alma yöntemine yöneliyor. Bu tarz alışverişlerin gittikçe artması bekleniyor ancak bu durumda stokçuluğun da artacağı düşünülüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.