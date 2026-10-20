Xiaomi'nin Yeni Powerbank'i Laptopunuzun Şarjını 30 Dakikada Dolduruyor

Dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen Xiaomi Power Bank Pro 25000 250W, 20 Ekim 2026'da Çin'de satışa çıktı. Xiaomi'nin Youpin mağazasında 999 yuana satılan model, 25.000 mAh kapasite, 70 cm'lik geri sarmalı dahili kablo ve gizli renkli bir ekranla geliyor. Powerbank'in Türkiye'de satılan 212W modelden farkı port gücünde başlıyor.

Xiaomi Power Bank Pro 25000 Hangi Özelliklerle Geliyor?

Powerbank'in içinde 4.150 mAh'lik 6 lityum iyon hücre bulunuyor. Xiaomi'nin resmi teknik tablosuna göre batarya 97,36 Wh enerji depoluyor. Gümüş ve siyah renk seçenekleriyle gelen gövde 163,8 x 58,3 x 46,2 mm ölçülerinde.

Ön yüzdeki gizli renkli ekran, kalan şarjı, şarj ve deşarj gücünü, sıcaklığı ve batarya sağlığını gösteriyor. Bluetooth ile Mi Home uygulamasına bağlanan powerbank'in şarj durumunu uygulamadan izlemek, şarj modunu değiştirmek ve yazılım güncellemesi yüklemek mümkün. Xiaomi Find desteği de kaybolan powerbank'in yerini bulmaya yarıyor.

Hangi Port Kaç Watt Güç Veriyor?

Powerbank'te dahili USB-C kablo, gövdede 1 USB-C ve 1 USB-A çıkışı bulunuyor. 70 cm'lik dahili kablo ile gövdedeki USB-C portu ayrı ayrı 28V/5A, yani 140W'a kadar güç verebiliyor. USB-A portunda Xiaomi'nin kendi hızlı şarj protokolüyle ulaşılan en yüksek değer 120W. 3 port aynı anda kullanıldığında toplam çıkış en çok 250W oluyor. Bu nedenle 250W tek bir cihazın değil bağlı cihazların toplamının sınırı.

Xiaomi'ye göre powerbank gücü bağlanan cihazlara otomatik dağıtıyor ve deşarj modunu cihaza göre seçiyor. Powerbank, USB Power Delivery (PD) 2.0–3.2, Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS), Qualcomm Quick Charge (QC) ve Apple 2.4'ün yanı sıra Huawei'nin SCP ve FCP, Samsung'un AFC protokollerini de destekliyor. Xiaomi daha önce 67W Power Bank 20000 modelinde de dahili USB-C kablo kullanmıştı.

Ne Kadar Hızlı Şarj Oluyor?

Powerbank kendisini hem dahili kablodan hem gövdedeki USB-C portundan 140W ile şarj edebiliyor. Bu hıza ulaşmak için en az 140W güç veren, USB PD destekli bir şarj aleti gerekiyor. Daha düşük güçlü adaptörlerde şarj süresi uzuyor. Xiaomi'nin verilerine göre böyle bir şarj aletine bağlanan model, 30 dakikada yaklaşık yüzde 49 doluyor. Powerbank'in ağırlığı, kendi tam dolum süresi ve port kombinasyonlarında gücün nasıl paylaştırıldığı belli değil.

Şirketin kendi ölçümlerinde powerbank, 13 inçlik MacBook Air'i (M4) 30 dakikada yüzde 56'ya getirip yaklaşık 112 dakikada dolduruyor. iPhone 17 Pro 30 dakikada yüzde 68'e çıkıyor ve powerbank bu telefonu 4,1 kez tam şarj edebiliyor. En çok 100W alabilen Xiaomi 17 Pro ise 30 dakikada yüzde 69'a ulaşıyor. 20 Ekim 2026 itibarıyla bu değerleri doğrulayan bağımsız bir test bulunmuyor.

Uçağa Alınabiliyor mu?

Powerbank'in 97,36 Wh'lik enerjisi 100 Wh sınırının altında kalıyor. Xiaomi ürün sayfasında modeli uçağa alınabilir diye tanıtıyor. Dipnotta da 100 Wh altındaki ürünlerin uçağa alınabildiğini, belirleyici olanın havayolunun kuralı olduğunu yazıyor. Çin'in yeni powerbank güvenlik standardı GB 47372-2026'ya uyan model, ülkede satılan ürünler için zorunlu olan 3C sertifikasını da aldı. SMZDM'ye göre GB 47372-2026, Çin'in powerbank'ler için ilk zorunlu güvenlik standardı ve 1 Nisan 2027'de yürürlüğe girecek. Yani model, standart zorunlu hale gelmeden ona uyumlu olarak satışa çıkıyor.

Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ağustos 2025'te uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanmasını önerdiklerini açıklamıştı. Pegasus da bu önerinin ardından Ağustos 2025'te uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı. Cihazı kabinde taşımak ise serbest. Yolculukta powerbank taşıyan kullanıcıların uçmadan önce bağlı oldukları havayolunun kurallarına bakması gerekiyor.

Xiaomi Power Bank Pro 25000 Türkiye'de Satılacak mı?

Power Bank Pro 25000 250W'nin Çin'deki fiyatı 999 yuan. Bu, 20 Ekim 2026 kuruyla yaklaşık 7.400 TL ediyor. Rakam, vergi ve gümrük içermeyen doğrudan bir çeviri. Xiaomi, modelin Çin dışında ve Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağını açıklamadı. Çin sürümündeki powerbank'in küresel Mi Home uygulamasıyla çalışıp çalışmayacağı da belli değil.

Xiaomi Türkiye'de bu sınıfta 212W HyperCharge Power Bank 25000'i satıyor. Şirketin Türkiye sitesinde 6.399 TL'ye satılan modelin toplam çıkışı 212W, nominal enerjisi 89,0 Wh. Gövdedeki ikinci USB-C portu 45W, kendini şarj gücü de 100W ile sınırlı. Yeni model bu 2 değeri 140W'a çıkarıyor, dahili kablo ekliyor ve şeffaf tasarımın yerine sade, düz bir görünüm getiriyor. Nominal enerji de 89,0 Wh'ten 97,36 Wh'e çıkıyor.

Xiaomi, Şubat 2026'da UltraThin Magnetic PowerBank 5000 15W'yi Türkiye'de satışa sunmuştu. Şirket o modelde incelik ve manyetik bağlantıyı öne çıkarırken yeni modelde dizüstü sınıfındaki güce odaklanıyor.

Editörün Yorumu

Yeni modelde benim için en önemli değişiklik kapasite ya da ekran değil, ikinci USB-C portunun 45W'tan 140W'a çıkması. 250W'lık toplamın 2 USB-C arasında nasıl bölündüğü belli değil. Bu yüzden 2 dizüstünün aynı anda 140W alacağını varsaymıyorum. Yine de tek dizüstü taşıyan biri için ikinci portun 140W'a çıkması, hangi cihazı hangi çıkışa takacağını düşünme derdini bitiriyor. Model Türkiye'ye gelirse ilk sınayacağım şey bu bölüşüm olur.