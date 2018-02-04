Sony, Premium Modellerine 2 Yıl Boyunca Güncelleme Desteği Verecek

Akıllı telefonlara güncelleme gelmesi konusu günümüzde tamamen üreticilerin takdirine kalmış durumda. Akıllı telefonlara ne kadar süre boyunca güncelleme desteği verileceği, güncellemelerin ne zaman ve ne amaçla yapılacağı gibi konularda kullanıcılar genellikle yeterince bilgilendirilmiyor.

Japon teknoloji devi Sony, bu konuda diğer akıllı telefon üreticilerinden farklı bir yol izlemeyi seçmiş görünüyor. Sony, amiral gemisi olarak da adlandırılan üst seviye akıllı telefon modelleri için 2 yıl boyunca güncelleme garantisi verileceğini duyurdu. Bu güncellemeler ile telefonların 2 yıl boyunca en güncel Android sürümlerine sahip olması hedefleniyor. Güncelleme garantisinin ileriki dönemlerde 2 yıldan daha fazla olabileceği tahmin ediliyor fakat şu an için minimum 2 yıl olarak açıklandı.

Sony konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cihaz piyasaya sürüldükten sonra iki yıl boyunca, tüm premium cihazları en son Android güncellemeleriyle desteklemeyi hedefliyoruz” diyor. Buna rağmen özellikle giriş ve orta seviye modeller için bazen güncelleme yapmamayı tercih edebileceklerini belirten Sony, bu durumu şu şekilde açıklıyor “Test sonuçları beklentilerimizi karşılamayan ve donanımının yeni yazılımla yeterince uyum gösteremeyeceğini düşündüğümüz giriş seviyesi veya orta seviye bir cihazı güncellememeyi seçebiliriz". Kısacası şirket, giriş seviyesi ve orta seviye akıllı telefonlarında, yeni güncellemenin yeterince iyi performans veremeyeceğini düşünürse bu modelleri yeni sürüme yükseltmeyecek.

Sony’nin bu uygulaması, kullanıcılarının güvenini kazanma ve firmaya olan bağlılığını arttırma adına son derece güzel bir uygulama. Bu uygulama aynı zamanda diğer akıllı telefon üreticilerine de bir örnek olacaktır. MWC 2018’de yeni telefonlarını görücüye çıkarmayı planlayan Sony, bu uygulamasıyla beraber potansiyel müşteri sayısını da arttırabilir.