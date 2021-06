Sony, PS5 Sahiplerine Başka bir PS5 Alma Fırsatı Sunuyor

Sony, PS5 sahiplerine başka bir PS5 fırsatı ile merak uyandırdı. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden PlayStation 5 stok sorunu, Sony tarafından yanlış anlaşılmış gibi görünüyor. Şirket, halihazırda PlayStation 5 satın almış kullanıcılara yeni bir PS5 isteyip istemediğini soruyor.

PlayStation 5 bulamadığınız için hayal kırıklığına mı uğradınız? Sony, insanların oyun konsolunu çevrim içi satış mağazalarından satın almalarına olanak tanıyan yeni bir satın alma daveti gönderiyor, ki bu iyi bir şey. Ancak bu davetleri zaten bir veya daha fazla PS5 satın almış kişilere gönderiyor, ki bu da kötü.

Geçmişte birçok oyun sızıntısının ve ifşasının arkasında olan Wario64, Sony'nin yeni konsolunu satın almış olmasına rağmen, PS Direct üzerinden "PS5 satın alma davetini" gösteren bir tweet paylaştı.

Wario64'e ek olarak pek çok PlayStation 5 sahibi Reddit'te paylaşımlarda bulundu. Sony kullanıcıları, şirketten aynı daveti aldıklarını söylediler. Görünüşe göre Sony, PlayStation Direct programı aracılığıyla en az bir tane PS5 satın alan kişilerin kayıtlarını görmezden geliyor.

even though I already have a PS5, Sony just sent me an invite to purchase a console on PS Direct on Wednesday. Which means expect a public queue at around 2 PM PT on June 23rd.



I don't know where Sony is pulling the list so don't ask pic.twitter.com/Ffmjl2mfYs