Sony, PS5 Sahiplerine Başka bir PS5 Alma Fırsatı Sunuyor

Sony, PS5 sahiplerine başka bir PS5 fırsatı ile merak uyandırdı. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden PlayStation 5 stok sorunu, Sony tarafından yanlış anlaşılmış gibi görünüyor. Şirket, halihazırda PlayStation 5 satın almış kullanıcılara yeni bir PS5 isteyip istemediğini soruyor.

PlayStation 5 bulamadığınız için hayal kırıklığına mı uğradınız? Sony, insanların oyun konsolunu çevrim içi satış mağazalarından satın almalarına olanak tanıyan yeni bir satın alma daveti gönderiyor, ki bu iyi bir şey. Ancak bu davetleri zaten bir veya daha fazla PS5 satın almış kişilere gönderiyor, ki bu da kötü.

Geçmişte birçok oyun sızıntısının ve ifşasının arkasında olan Wario64, Sony'nin yeni konsolunu satın almış olmasına rağmen, PS Direct üzerinden "PS5 satın alma davetini" gösteren bir tweet paylaştı.

Wario64'e ek olarak pek çok PlayStation 5 sahibi Reddit'te paylaşımlarda bulundu. Sony kullanıcıları, şirketten aynı daveti aldıklarını söylediler. Görünüşe göre Sony, PlayStation Direct programı aracılığıyla en az bir tane PS5 satın alan kişilerin kayıtlarını görmezden geliyor.

even though I already have a PS5, Sony just sent me an invite to purchase a console on PS Direct on Wednesday. Which means expect a public queue at around 2 PM PT on June 23rd.



I don't know where Sony is pulling the list so don't ask pic.twitter.com/Ffmjl2mfYs — Wario64 (@Wario64) June 21, 2021

Sony'den PS5 sahiplerine yeni PS5 fırsatı

Oyun meraklılarının, bir başkası sepetlerini yağmalamasın diye olabildiğince çabuk bir PS5 satın alma baskısı altında olduğu perakende sitelerinin aksine Sony, şanslı davetlilerin mağazaya göz atmalarını ve siparişlerine ekstra DualSense denetleyicisi ve oyun gibi aksesuarlar eklemelerini öneriyor.

Ayrıca PS5'i satın almak için gereken URL'nin başkaları tarafından paylaşılmaması veya kullanılmaması, başlangıç ​​saatinden önce erişilmemesi veya birden fazla cihazda kullanılmaması gerektiğini belirtiliyor.

PS5 sahiplerinin aynı konsolu tekrar satın almaya davet edilme haberi, listeye katılan ancak hiç e-posta almamış olanlar için sinir bozucu olacak gibi duruyor. Bu davet, PS5 satın almak isteyen oyuncuların eBay'de satışa sunulan kısıtlı PS5 stoğuna servet ödemelerine yol açabilir.

Bildiğiniz üzere Mayıs ayında Sony, PS5 üretimini yaz boyunca ve yılın ikinci yarısına kadar artıracağını söyledi. Japon üreticinin bu açıklaması, kıtlıkların 2022 boyunca devam etmesinin beklendiğinin söylenmesinden birkaç gün sonra gelmesiyle şaşırtmıştı.

Sony ayrıca çıkışını gerçekleştirdiği ilk günden bu yana kadar sık sık eleştirilen video oyunu Cyberpunk 2077 tekrar PlayStation Mağazası'na eklemişti. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu şu anda 479 TL fiyat etiketine sahip.