Cyberpunk 2077 PlayStation Store'da Tekrar Satışa Sunuldu

Cyberpunk 2077 PlayStation Mağazası'na yeniden eklendi. Geliştirici ekip, PlayStation 4 sahiplerine bir uyarıda bulundu. Yaşanan gelişmeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

CD Project RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Açık dünya rol yapma oyunu, çok sayıda hata nedeni ile satışa sunulduğu tarihten bugüne kadar adından sık sık söz ettirdi. Oyun içerisinde yer alan hatalar nedeni ile çok sayıda oyuncu hayal kırıklığına uğramıştı.

Polonya merkezli oyun stüdyosu CD Project RED, Cyberpunk 2077 isimli yapımda yer alan hataları düzeltmek için çok sayıda güncelleme yayımlamıştı fakat bu güncellemeler, oyunun tam anlamıyla düzelmesini sağlayamamıştı. Öyle ki oyunun teknik hatalarını içeren bir video bile yayımlanmıştı.

Eleştirilerin odağı haline gelen şirkete Cyberpunk 2077'deki hatalardan dolayı dava bile açılmıştı. Şirketin oyunun yayınlanmadan önceki durumu konusunda 16 Ocak ve 17 Aralık 2020 tarihleri arasında hisse alan yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini belirten Rosen Law isimli bir hukuk firması, Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One platformlarında "muazzam sayıda hata" nedeniyle "neredeyse oynanamaz" olduğunu iddia etmişti.

Cyberpunk 2077 PlayStation Mağazası'na Geri Döndü

Microsoft ve Sony, Cyberpunk 2077 oyununun PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında neredeyse oynanamaz halde olması nedeni ile oyunculara iade hakkı sunmuştu. Japonya merkezli teknoloji devi Sony ayrıca söz konusu video oyununu PlayStation Store üzeridnen satıştan kaldırmıştı.

Sony, çıkışını gerçekleştirdiği ilk günden bu yana kadar sık sık eleştirilen video oyununu tekrar PlayStation Mağazası'na ekledi. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu şu anda 479 TL fiyat etiketine sahip.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan geliştirici ekip, PS4 sahiplerini uyardı. Yapılan açıklamada, oyunun PS4 sürümünde bazı performans sorunlarının yaşanmaya devam edebileceği belirtildi. Görünüşe göre oyun PS4'te hala sorunsuz bir deneyim sunamıyor. 2021 yılının ikinci yarısında Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X / S ve PlayStation 5 sürümleri için ücretsiz yükseltme yapılabilecek.

Sahip olduğu hatalar nedeni ile sık sık eleştirilen video oyununun tekrar PlayStation Mağazası'na eklenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.