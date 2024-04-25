Adanalıların Yüzü Gülecek: Sony, Yeni Giyilebilir Klimasını Piyasaya Sürüyor!

Tam yaz sıcakları hafiften kendini hissettirmeye başladı günlerde Sony'den sıcağı sevmeyenleri sevindirecek haber geldi. Şirket, ense bölgesine yerleştirilebilen ve havanın o anki durumuna göre çalışıp kullanıcıyı serintelen bir giyilebilir klima piyasaya sürdü.

Daha önce sadece Asya bölgesinde satışa çıkan ürünün yenisi daha fazla ülkede piyasadaki yerini alacak. Reon Pocket 5 adı verilen giyilebilir klime, şu an için Birleşik Krallık ve Asya bölgelerinde satışa sunuldu. Ancak Avrupa'ya da yakında gelmesi bekleniyor.

Reon Pocket 5 Giyilebilir Klima Özellikleri ve Fiyatı

Tişörtlerin arka kısmına, cep bölgesine yerleştirilerek kullanılan ürün, boyun bölgesine tam uyum sağlamasıyla öne çıkıyor. Beş farklı soğutma seviyesi yer alıyor ve dört tane de sıcaklık seviyesi bulunuyor.

Bu seviyeler ile soğukluk ve sıcaklık derecesini ayarlamak mümkün oluyor. Ayrıca sadece yaz ayları için soğutma özelliği değil, kış ayları için de ısıtma modu yer alıyor. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise o anki hava durumunu algılayıp doğrudan soğutma/ısıtma işlemine geçiş yapması.

Kıyafetlere sabitlenen giyilebilir klima, Reon Cep Etiketi sensörüyle çalışıyor. Bu etikete gerek olmadan doğrudan vücut sıcaklığını ölçerek de iyi bir performans sergileyebiliyor. Ancak etiket çevresel koşulları algılaması ile daha doğru oranda, daha sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor.

Sıcaklık soğukluk ayarı Sony'nin mobil uygulamasıyla da ayarlanabiliyor. Bir önceki modelinin Japonya ve Hong Kong'ta gösterdiği başarı, yeni ürünün daha fazla kullanıcıya ulaşacağına işaret ediyor. 1 ay sonra İngiltere'de, daha sonra da ABD ve diğer ülkelerde satışa çıkması beklenen cihazın İngiltere'deki fiyatı 139 £, yani 170 doların üzerinde olacak.