Amiral Gemisi Gibi Kulaklık! Sony WH-1000XM6 İçin Geri Sayım Başladı

Sony, son günlerde yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1 VII ile akıllı telefon dünyasının gündeminde. Güçlü donanımı ve iddialı özellikleriyle dikkat çeken cihazın yanı sıra şirket, ses aksesuarları alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda uzun süredir merakla beklenen WH-1000XM6 kablosuz kulaklık modeli için geri sayım resmen başladı. Sony, yeni kulaklığın tanıtım tarihini resmi olarak duyurdu.

Sony WH-1000XM6 Kablosuz Kulaklık İçin Tanıtım Tarihi Açıklandı

İddialara göre WH-1000XM6, Sony’nin gürültü engelleme teknolojisindeki yeni amiral gemisi olarak karşımıza çıkacak. Yeni modelin kalbinde yer alacak QN3 işlemcisi, hem ses kalitesinde hem de aktif gürültü engelleme performansında önemli iyileştirmeler sunacak. Tasarım tarafında ise dikkat çeken bir yenilik söz konusu. Öyle ki güncellenmiş menteşe mekanizması olacak. Bu sayede kulaklık katlanabilir yapısı ile çok daha kolay taşınabilecek. Selefi katlanamıyordu.

Öte yandan kulaklığın suya dayanıklılık özelliğiyle gelebileceği de konuşuluyor. Ancak bu bilgi şimdilik resmi olarak doğrulanmış değil ve yalnızca bir söylentiden ibaret. Sony WH-1000XM6, 15 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 19.00'da tanıtılacak. Fiyatı ise bilinmiyor ancak Sony WH-1000XM6, 400 dolar fiyatla satışa çıkmıştı. Ülkemizde ise 10 ila 13 bin TL arasında bir fiyata sahip.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sony WH-1000XM6 kablosuz kulaklıktan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.