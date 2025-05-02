Yok Artık Sony! Amiral Gemisi Xperia 1 VII, Performans Testinde

Sony'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xperia 1 VII, yakın zamanda tasarım sızıntısıyla akıllı telefon dünyasının gündemine geldi. Bu sızıntıyla tüm gözleri üzerine çeken model, şimdi ise Geekbench testi ile yine adından söz ettirdi. İşte Sony Xperia 1 VII Geekbench performans testi!

Sony Xperia 1 VII Geekbench Veri Tabanında

Geekbench veri tabanında XQ-FS54 model numarasını taşıyan Sony Xperia 1 VII, tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 2967 ve 9017 puan elde etti. Buna göre cihazın yüksek performans sunduğunu söyleyebiliriz. Peki telefonun özellikleri neler? Raporda sadece performans skoru yer almıyor.

Yer alan bilgilere göre Sony Xperia 1 VII, maksimum 4.32 GHz hızında çalışan bir işlemciden güç alıyor. Daha önceki iddialara göre yonga setinin Snapdragon 8 Elite olduğu tahmin ediliyor. Nitekim 4.32 GHz de bu işlemciyle eşleşiyor.

Adreno 830 grafik biriminden destek alacağı görülen cihazın bellek miktarınınsa 12 GB RAM olduğu bilgisi mevcut. Öte yandan Android 15 üzerinde çalıştığı da raporda yazanlar arasında.

Sony Xperia 1 VII, Geekbench testi dışında daha önce sızan bilgilere göre OIS destekli 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kameralara sahip olacak. Ayrıca 70 mm ile 200 mm arasında yakınlaştırma yapabilen 12 MP periskop telefoto lens de üçüncü kamera olarak konumlanacak.

Sony Xperia 1 VII çıkış tarihi belirsizliğini koruyor. Fakat Geekbench veri tabanına dahil olması, yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklenen Sony Xperia 1 VII özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!