Sony Xperia 1 V Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Kamerası ve 4K OLED ekranıyla heyecanlandıran Sony Xperia 1 V modeli tanıtıldı. Yapılan tanıtım sonucunda Sony Xperia 1 V özellikleri ve fiyatı belli oldu. Mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıyabilecek olan Xperia 1 V modeline dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Sony Xperia 1 V Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1644 x 3840 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 52 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 30W

Telefonun arka tarafında 52 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Cihazın ana kamerasında Exmor T sensörü tercih edildi.

Söz konusu sensörün düşük ışık çekimlerinde çok başarılı bir performans sergilediği söyleniyor. Sony tarafından tanıtılan yeni telefon modelinin ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Arka kameralar 4K çözünürlükte 24/25/30/60/120 FPS 1080p çözünürlükte 30/60/120 FPS, ön kamera ise 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30/60 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

Sony Xperia 1 V Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Sony Xperia 1 V, haziran ayının sonundan itibaren 1.399 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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