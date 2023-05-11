Realme 11 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ isimli akıllı telefon modellerinden oluşan Realme 11 serisi özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte ayrıntılar!
Yapılan tanıtım sonucunda Realme 11 serisi özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ isimli akıllı telefon modellerinden oluşan seri neler sunuyor? Cihazlara dair detaylar haberimizde.
Realme 11 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
Realme 11 Fiyatı
- 8 GB + 256 GB: Yaklaşık 230 dolar
- 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 259 dolar
Realme 11 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 100 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
Realme 11 Pro Fiyatı
- 8 GB + 256 GB: Yaklaşık 245 dolar
- 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 289 dolar
- 12 GB + 512 GB: Yaklaşık 318 dolar
Realme 11 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
Realme 11 Pro+ Fiyatı
- 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 303 dolar
- 12 GB + 512 GB: Yaklaşık 346 dolar
- 12 GB + 1 TB: Yaklaşık 404 dolar
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