Realme 11 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ isimli akıllı telefon modellerinden oluşan Realme 11 serisi özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Yapılan tanıtım sonucunda Realme 11 serisi özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ isimli akıllı telefon modellerinden oluşan seri neler sunuyor? Cihazlara dair detaylar haberimizde.

Realme 11 Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 6,43 inç
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
  • Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
  • Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
  • RAM: 8 GB / 12 GB
  • Depolama: 128 GB / 256 GB
  • Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
  • Hızlı Şarj: 33W

Realme 11 Fiyatı

  • 8 GB + 256 GB: Yaklaşık 230 dolar
  • 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 259 dolar

Realme 11 Pro Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 6,7 inç
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
  • Ekran Teknolojisi: AMOLED
  • Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
  • RAM: 8 GB / 12 GB
  • Depolama: 256 GB / 512 GB
  • Arka Kamera: 100 MP + 2 MP
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
  • Hızlı Şarj: 67W

Realme 11 Pro Fiyatı

  • 8 GB + 256 GB: Yaklaşık 245 dolar
  • 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 289 dolar
  • 12 GB + 512 GB: Yaklaşık 318 dolar

Realme 11 Pro+ Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 6,7 inç
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
  • Ekran Teknolojisi: AMOLED
  • Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
  • RAM: 12 GB
  • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
  • Arka Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP
  • Ön Kamera: 32 MP
  • Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
  • Hızlı Şarj: 100W

Realme 11 Pro+ Fiyatı

  • 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 303 dolar
  • 12 GB + 512 GB: Yaklaşık 346 dolar
  • 12 GB + 1 TB: Yaklaşık 404 dolar

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