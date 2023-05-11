Realme 11 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Yapılan tanıtım sonucunda Realme 11 serisi özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ isimli akıllı telefon modellerinden oluşan seri neler sunuyor? Cihazlara dair detaylar haberimizde.

Realme 11 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,43 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Realme 11 Fiyatı

8 GB + 256 GB: Yaklaşık 230 dolar

12 GB + 256 GB: Yaklaşık 259 dolar

Realme 11 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 100 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Realme 11 Pro Fiyatı

8 GB + 256 GB: Yaklaşık 245 dolar

12 GB + 256 GB: Yaklaşık 289 dolar

12 GB + 512 GB: Yaklaşık 318 dolar

Realme 11 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Realme 11 Pro+ Fiyatı