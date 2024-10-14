Telefonun İnternetini Hızlandıran Güncelleme!
Mayıs ayında tanıtılan Sony Xperia 1 VI için dikkat çekici bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme sayesinde telefona Wi-Fi 7 teknolojisi geldi.
Mayıs ayında tanıtılan Sony Xperia 1 VI için dikkat çekici bir güncelleme yayınlandı. Xperia 1 VI kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 7 desteğine sahip. Bu sayede Wi-Fi 7 Router'a sahip olanlar 1 Gbps veya daha yüksek internet hızlarından tam anlamıyla faydalanabiliyor. Ancak bugüne kadar kullanmak mümkün değildi.
Sony Xperia 1 VI, Wi-Fi 7 Güncellemesi Aldı
Sony lansmanda yaptığı duyuru ile Wi-Fi 7 desteğinin ilerleyen dönemde yayınlanacak olan bir güncelleme ile geleceğini belirtmişti. Neden böyle bir adım atıldığı birçok kişiyi şaşırtırken merakla beklenen Wi-Fi 7 (802.11be) desteği yayınlanan güncelleme ile kullanıma sunuldu.
Sony'nin akıllı telefonları resmi olarak ülkemizde bulunmadığı için Türkiye'de bu güncellemeden etkilenecek kişi sayısı oldukça az. Tabii yurt dışından bu telefonu elde ederek kullananlar olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Sony Xperia 1 VI Özellikleri ve Fiyatı
17 Mayıs’ta tanıtımı yapılacak Sony’in amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI özellikleri neler? İşte tüm detaylarıyla Sony Xperia 1 VI özellikleri ve fiyatı!
6.5 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekrana sahip olan ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan Sony Xperia 1 VI, 12 GB RAM'e ev sahipliği yapıyor. 5000 mAh bataryalı telefon, 48 Megapiksel ana kamera ile geliyor.