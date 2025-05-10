Sony Çizgisinden Vazgeçmiyor! Xperia 1 VII Render Görüntüleri Sızdırıldı

Sony, uzun bir süredir sızıntılarıyla akıllı telefon dünyasının gündeminden düşmeyen Xperia 1 VII modelini 13 Mayıs'ta resmi olarak tanıtacak.

Duyuru için geri sayım başlamışken yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Sony Xperia 1 VII renk seçenekleri ve render görüntüleri ortaya çıktı.

Karşınızda Sony Xperia 1 VII Render Görüntüleri

Kısa süre önce sızdırılan render görüntülerine göre mevzubahis cihaz, mor, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen son birkaç selef modelde mor opsiyonu yoktu.

Sony, Xperia akıllı telefon serisinde kendine has ikonik tasarım dilini sürdürmekte kararlı. Yeni modelde minimal ve zarif bir arka yüzeyde alt alta hizalanmış üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor.

Daha önceki sızıntılara göre cihazın kamera kurulumu oldukça iddialı. OIS destekli 48 MP ana kameraya, 12 MP ultra geniş açılı lens eşlik edecek. Üçüncü kamera ise 70 mm ile 200 mm arasında optik yakınlaştırma yapabilen 12 MP periskop telefoto lens olarak konumlandırılmış olacak.

Dört büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik yamaları alacak model, Android 15 ile kutudan çıkacak. Öte yandan Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacakken, bu yonga seti 12 GB RAM ile çalışacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sony Xperia 1 VII modelinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.