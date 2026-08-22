260Hz Yenileme Hızı Sunan Monitör Tanıtıldı! 27 İnç Ekranı Var

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AOC, kısa süre önce güçlü özelliklere sahip yeni monitörünü tanıttı. AOC Q27G4ZRAD/01 olarak isimlendirilen model 27 inç ekran boyutu, 260 Hz yenileme hızı ve IPS panel teknolojisiyle geliyor. İşte AOC Q27G4ZRAD/01’in özellikleri ve fiyatı!

AOC Q27G4ZRAD/01 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

Çözünürlük: QHD

En Boy Oranı: 16:9

Panel Tipi: Fast IPS

Yenileme Hızı: 260 Hz

Tepki Süresi: 1 ms GtG ve 0.3 ms MPRT

Kontrast Oranı: 1000:1

Parlaklık: 400 nit

Bağlantı Noktaları: 2x HDMI 2.0 ve 1x DisplayPort 1.4 (Dahili USB hub bulunmuyor)

Ergonomi: -3° ile 21° arası eğme (tilt), -28° ile 28° arası döndürme (swivel), 90° pivot, 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı

Ek Özellikler: Düşük mavi ışık modu (Low blue-light)

AOC Q27G4ZRAD/01, 27 inç büyüklüğünde, QHD çözünürlük ve 260 Hz yenileme hızı sunan bir IPS panele sahip. 260Hz yenileme hızı sayesinde son derece akıcı bir ekran deneyimi sunan monitör, özellikle oyunlarda, menü geçişlerinde ve web sayfalarını kaydırırken önemli bir avantaj sağlıyor.

QHD çözünürlüğü ekranı keskin ve net bir şekilde görmenizi sağlıyor. IPS ekranı sayesindeyse TN panellerde farklı açılardan bakıldığında yaşanan renk solması ve dar görüş açısı gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Ayrıca renk canlılığı gibi konularda da kullanıcıları üzmüyor.

Monitörde 0.3 milisaniye MPRT ve 1 milisaniye GtG tepki süreleri mevcut. Bunları çok basit bir örnekle açıklayabiliriz. Hızla giden bir arabayı izlerken arkasında hayalet gibi bir iz kalmamasını GtG tepki süresi sağlıyor. Aynı araba son sürat giderken kapısındaki yazıları bulanıklaşmadan net bir şekilde MPRT süresi sayesinde okuyabiliyorsunuz.

AOC Q27G4ZRAD/01 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

AOC Q27G4ZRAD/01 monitörünün fiyat etiketi 312 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 14.989 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ülkemizde AOC marka monitörler satıldığından AOC Q27G4ZRAD/01'in de yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

AOC Q27G4ZRAD/01'in teknik özelliklerini beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle 260Hz yenileme hızları ve QHD çözünürlüğünün kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini düşünüyorum. Fiyatı da aşırı pahalı değil. Bence bu fiyat bandında alınabilecek en iyi modellerden birisi diyebilirim.