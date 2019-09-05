Sony Xperia 5 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son zamanlarda akıllı telefon tarafında aradığını bulamayan Sony, yine de yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirket Xperia 5 birlikte kompakt tasarıma geri dönüş yapıyor.

Bugün IFA 2019'da Xperia 5'i tanıtan Sony, yeni modeli "kompakt amiral gemisi" olarak nitelendirdi.

Gücünü Snapdragon 855 işlemciden alan Xperia 5, bunu 6 GB RAM ile destekliyor. 21:9 oranlarında 6.1 inç Full HD+ ekrana sahip olan model, arka tarafta üçlü kamera kurulumuna yer veriyor. Her biri 12 MP çözünürlüğünde olan bu kameraların, ultra geniş açı ve optik yakınlaştırma desteği sunduğunu da belirtelim. Ayrıca 21:9 formatında 4K video kaydına da imkan sunan model, ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya yer veriyor.

6.1 inç boyutundaki ekranın kompakt tanımına uyup uymayacağı biraz tartışmalı olsa da, iyi bir ekran-kasa oranı ve tasarım ile mümkün olabilir.

Siyah, beyaz, mavi ve macenta renkleri ile Ekim ayında satışa sunulacak olan modelin yurt dışı satış fiyatı 599 dolar olarak belirlenmiş durumda.