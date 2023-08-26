Sony Xperia 5 V Tanıtım Tarihi Açıklandı (Video)

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından yayımlanan video ile beraber Sony Xperia 5 V'nin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlanan akıllı telefon modeli hangi tarihte tanıtılacak?

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve kamera özellikleriyle öne çıkan Xperia 5 IV modelinin ardından Sony marka yeni bir akıllı telefon daha piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Sony, yeni akıllı telefon modeli ile ilgili kısa bir video yayımladı.

19 saniye uzunluğundaki videoda telefonun gece ve gündüz çekimlerindeki kamera kalitesi anlatılıyor. Videonun sonunda ise yeni ürün duyurusunun tam olarak hangi tarihte yapılacağı yer alıyor.

Sony Xperia 5 V Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Sony, 1 Eylül tarihinde Xperia 5 V modelini tanıtacak. Etkinlik, YouTube üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Etkinliği 1 Eylül'de saat 10.00'da Sony Xperia'nin YouTube kanalı üzerinden izleyebileceksiniz.

Sony Xperia 5 V Özellikleri

İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 16 GB'a kadar

: 16 GB'a kadar Hızlı Şarj: 33W

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Geekbench testine göre Sony'nin yeni telefonunda Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve 16 GB RAM bulunacak. Telefonun birden fazla RAM ve depolama seçeneği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Cihazın ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği de söyleniyor.

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