Sony Xperia Pro-I Çıkış Tarihi Belli Oldu

Sony Xperia Pro-I çıkış tarihi açıklandı. Peki, sahip olduğu donanım ve şık tasarım ile dikkat çeken yeni Sony telefonu ne zaman satışa sunulacak? Japonya merkezli teknoloji devinin yeni cihazına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Sony Xperia Pro-I Çıkış Tarihi Duyuruldu

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, ekim ayında devasa kamera sensör boyutuna sahip Xperia Pro-I modelini duyurmuştu. Akıllı telefon kullanıcıları, duyurulduğu ilk günden itibaren yeni Sony telefonunu merak içerisinde beklemeye başlamıştı.

Sony, Xperia Pro-I isimli yeni akıllı telefon modelinin ne zaman satışa sunacağını açıkladı. Teknoloji devi tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni amiral gemisi modeli 2 Aralık'ta İngiltere ve Fransa'da, 7 Aralık'ta Almanya'da ve 10 Aralık tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülecek.

Sony Xperia Pro-I Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,5 inç, OLED, 120Hz

Çözünürlük: 1644 x 3840 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

GPU: Adreno 660

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 512 GB

Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + 3D iTOF

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4500 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Ağırlık: 221 gram

Fiyat: 1799 euro

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1644 x 3840 piksel çözünürlük sunuyor. OLED ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip. Şık tasarım ile dikkat çeken cihazın ekranı Corning Groilla Glass Victus ile korunuyor.

Sony şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3D iTOF bulunuyor. Cihazın arka yüzeyinde yer alan sensörlerden bir tanesi 1 inç büyüklüğünde. Cihazın ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

Akıllı telefonun arka kamerası, hayvanların ve insanların gözlerine gerçek zamanlı olarak odaklama yapabilecek. İddiaya göre bu odaklama işlemi profesyonel şekilde gerçekleşecek. Telefonda ayrıca fiziksel denklanşör butonu yer alacak. Cihaz, 120 FPS 4K çözünürlükte 5x ağır çekim yapabilecek.

Gücünü Snapdragon 888 5G işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Sony Xperia Pro-I olarak isimlendirilen model 221 gram ağırlığında. IP65/IP68 sertifikalarına sahip olan cihaz 166 x 72 x 8.9 mm boyutlarında.