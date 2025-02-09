Uzmanlar Uyardı: Sosyal Medyada Bu Süreyi Aşıyorsanız "Bağımlısınız"

Sosyal medya platformları, günümüzün dünyasında hemen hemen hepimiz için vazgeçilmez yerler haline geldi. Bilinçli bir şekilde kullanıldığında iş, okul ve tabii ki günlük hayatımızda bize yarar sağlayan bu platformlar, gereğinden fazla kullanıldığında ise oldukça kötü sonuçlara yol açabiliyor.

Sosyal medya ağları konusunda yapılan yeni bir araştırma tam da bu konu üzerine duruyor. Uzmanların desteğiyle hazırlanan araştırma sonucunda, sosyal medya platformlarının günde en fazla ne kadar süreyle kullanılması gerektiği gün yüzüne çıkarken, belirli süreleri aşan kullanıcılarda bağımlılık riskinin artış gösterdiği ortaya çıktı.

Sosyal Medya Platformlarının Günlük Bağlımlılık Sınırları Belirlendi

Yapılan araştırmalar ile birlikte kullanıcıların bağlımlılık riskine yakalanmaması için sosyal medya platformlarını günde en fazla ne kadar süreyle kullanması gerektiği belilendi. Uzmanlara göre kullanıcılar, "bağımlılık sınırları" olarak tanımlanan süreleri aşması durumunda sosyal medya bağımlılığına yakalanabilir. Popüler sosyal medya platformları için günlük sınırlar şu şekilde:

Instagram: 30 dakika

X (Twitter): 31 dakika

Facebook: 33 dakika

TikTok: 35 dakika

YouTube: 45 dakika

Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, günlük olarak bu süreleri aşan kullanıcıların gün geçtikçe bağımlılık belirtileri göstermeye başladığı ve çok kısa bir sürede günlük hayatının bu nedenle olumsuz etkilenebileceği söylüyor. Bu bağlamda sosyal medya platformlarını kullanırken, ekran sürenizi kontrol altına almanızı önerebiliriz.

Son dönemde pek çok sosyal medya ağı, TikTok ile popülerleşen dikey ve kısa süreli video akışlarını platformlarına ekledi. Ancak bu tür videoların bağımlılık etkisi taşıdığı ve zihin sağlığına zarar verdiğini vurgulayan birçok araştırma mevcut. Bu konuyu sizlere detaylıca aktardığımız içeriğimize de göz atabilirsiniz:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...