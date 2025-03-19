Türkiye'de Sosyal Medya Platformlarına Erişim Sorunu Yaşanıyor!

X (eski adıyla Twitter), Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ve daha birçok platform için çöktü mü, neden girmiyor gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki, Türkiye'de sabah saatlerinden itibaren neden sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor?

Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve X'e Neden Girmiyor?

Pek çok kişi, bugün (19 Mart 2025) sabah saatlerinden itibaren sosyal medya uygulamalarında erişim sorunu yaşadığını dile getirdi. Karşılaşılan sorunlar arasında içeriklere ulaşamama, bağlantı hatası ve anasayfanın yenilenmemesi gibi problemler yer alıyor.

Down Detector hizmetine baktığımızda X, Instagram, YouTube, TikTok ve WhatsApp gibi hizmetlerde sabah saat 06.30, 07.00 gibi sorun yaşanmaya başlandığını görüyoruz. Bu uygulamalarda sorun yaşanmasının nedeninin bant daraltılması olduğu tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında buradan bilgi vereceğiz.