Sosyal Medya Şakası Hapis ve Para Cezasıyla Sonuçlandı

Sosyal medya fenomenleri takipçi sayılarını artırmak için çok ilginç videolar hazırlayıp paylaşabiliyor. Amerika’da bir gencin süpermarkette çekip paylaştığı eğlence videosu hapis ve para cezasıyla sonuçlandı. ABD’de yaşanan ilginç olayın detayları haberimizde.

Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ve diğer popüler sosyal ağ platformlarında her gün birbirinden ilginç videolar görüyoruz. Takipçi sayıları milyonları bulan ünlü video içerik üreticileri, yeni takipçiler kazanmak için birbirinden komik, tehlikeli videolar çekip paylaşıyorlar. D’Adrien Anderson bu kişilerden biri.

Google’da D’Adrien Anderson Ice Cream yazınca istemediğiniz kadar sonuca ulaşabiliyorsunuz. Bilmeyenler için, 24 yaşındaki D’Adrien Anderson, Houstan’da bir süpermarkete giriyor ve markette dolaptan aldığı dondurmayı yaladıktan sonra yerini koyuyor. Anderson’ın sonrasında dondurma kutusunu satın aldığı güvenlik kameralarından tespit edilse de, sosyal medyada paylaşılan videoda bu kısım bulunmuyor. Dondurma üreticisi yine de dolaptaki tüm dondurmaları değiştiriyor. Bu, şirkete 1565 dolara mal oluyor.

Olayla ilgili görülen dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Anderson, 1 ay hapis cezası almakla kalmadı, 100 saat ücretsiz olarak çalışacak, 1000 dolar ödeyecek, dondurma şirketine de ayrı 1565 dolar ödeyecek.