Sosyal Medya Yasası Anayasa Mahkemesi'nde: İptal Mi Edilecek?

Mayıs ayında TBMM'ye sunulan Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi (Sosyal Medya Yasası), gelen büyük tepkilere rağmen meclisten geçmişti. 18 Ekim tarihinde Resmi Gazete ile resmi olarak yürürlüğe giren yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından inceleme altına alındı.

29. Maddenin İptal İstemi Kabul Edildi

Anayasa Mahkemesi, mecliste yasanın geçmesini istemediği için protesto yapan ana muhalefet partisinin başvurusuna istinaden 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması yönünde ilk incelemesini bugün tamamladı.

Yapılan görüşme sonucunda başvuru temelleri ve işleme alınıp alınmayacağı tartışıldı ve 29. maddenin iptal isteminin geçerli olduğu kararı verildi. Bir sonraki aşamada incelemenin devam edeceği ve iptal edilip edilmeyeceğine dair net bir karar verileceği açıklandı.

29. maddenin kapsamı şu şekilde;

“MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”