Sosyal Medyada Banka Logolarıyla Yapılan Dolandırıcılığa Dikkat

Tüketici örgütü temsilcileri, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında sahte banka ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulundu.

AA muhabirine konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sosyal medyadaki yeni tehlikeye dikkat çekti.

Son dönemde Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde bazı bankaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) logolarının yer aldığı sahte hesaplarla dolandırıcılık yapıldığını söyleyen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

“Sahte banka ilanlarıyla tuzağa düşürülen tüketiciler hesapları boşaltılarak dolandırılıyor, hatta tüketicinin adına kredi bile çekiliyor. Tüketiciler 'Banka hesap kesintileri, kart aidatı iadesi, puan kazanmak, kredi almak, çekilişe katılmak için tıklayın' şeklinde ifadeler yer alan reklamlara aldanmasın”

Bu reklamların çoğunun bankaları taklit eden dolandırıcılar tarafından verildiğine dikkat çeken Ağaoğlu, “Ne acıdır ki sosyal medya işletmecileri de bu ilanları yayınlayarak yüzbinlerce insanı tehlikeye sokuyorlar. Dolandırıcılar kurbanlarını bankaların, hatta TCMB ile BDDK'nın logolarını kullanılarak verdikleri ilanla kandırıp tuzaklarına düşürüyor” dedi.

Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarının yöneticilerinin dolandırıcılara karşı önlem alması gerektiğini belirten Ağaoğlu, tüketicilerin dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunurken reklamın yer aldığı sosyal medya platformunu da şüpheli olarak göstermesini önerdi.