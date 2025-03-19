Türkiye'deki siyasi iklim her geçen gün biraz daha sertleşiyor. 18 Mayıs'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan ve 19 Mayıs sabahı gözaltına alınması ile büyüyen krizin ardından sosyal medyaya bant kısıtlaması getirilmiş ve vatandaşların VPN gibi çözümler olmadan X ile Instagram gibi platformlara erişimi engellenmişti. Şimdi ise tüm bunlara rağmen sosyal medyaya giren ve "provokatif paylaşım" yapanlara karşı harekete geçildi.

Sosyal Medyada "Provakatif Paylaşım" Yapanlara Soruşturma Başlatıldı

Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Pek çoğumuz gün içerisinde X, Instagram ve Facebook gibi platformlarda fazlaca zaman geçiriyor, hayatımızı burada paylaşıyor, haberleri buradan alıyor ve hatta bizi kızdıran olaylara tepkimizi buradan gösteriyoruz. Ancak bazı durumlarda bu tepkiler başınızı belaya sokabilir.

Gazeteci ibrahim Haskoloğlu'nun yaptığı paylaşıma göre yetkililer, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması konusunda ‘provakatif paylaşımlar’ yapanlara soruşturma başlattı. Bu durumda bazı gözaltılar olabileceği ve bazı hesaplara erişim engeli getirilebileceğinin altı çizildi.

🔴#SONDAKİKA | Yetkililer, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması konusunda ‘provakatif paylaşımlar’ yapanlara soruşturma başlatıldığını söylediler.



Gözaltılar veya hesaplara erişim engelleri olabilir. https://t.co/0f7Cq6bQm7 — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) March 19, 2025

Kullanıcıların paylaşımları konusunda dikkatli olması ve "anın etkisi" ile hararetli paylaşımlar yapmaktan uzak durması öneriliyor. Ülke çapında ise protestolar sokaklarda ve çeşitli meydanlarda devam ediyor.